Transmite Wikipolítica Chihuahua primer capítulo de "El Tema"

El primer capítulo de la serie documental El Tema, con el título de Agua, fue transmitido en preestreno por el canal de Facebook de Wikipolítica Chihuahua, en la que más de 200 personas tuvieron la primicia del material documental que se filmó desde tierras chihuahuenses y que exhibe problemáticas desde el conflicto en la Presa Boquilla, la lucha por los bosques en Sierra Tarahumara, y la incongruencia de la operación de una cervercera, en un territorio desértico.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Carlos Olvera, quien presentó el video, destacó el material muestra las acciones en colectivo, “en el que en casi 12 minutos de magia donde mostraremos, primero nuestra tierra, somos de ella, es de ustedes, desde donde sea que nos estén viendo”, dijo y adelantó la presentación del pequeño conversatorio, con actores de la defensa, y con quienes participaron de la creación de esta belleza, pero que también puede ser muy trágica.





Foto: Paloma Sánchez | El Heraldo de Chihuahua





“Todo comienza con el agua”, se oye decir a la voz en off de Gael García, mientras pasan escenas del hermoso desierto chihuahuense, durante los primeros minutos del documental que en trabajo gráfico presenta la majestuosidad del Estado Grande, y la crisis hídrica que le aqueja.





Foto: Paloma Sánchez | El Heraldo de Chihuahua





Al término, Yasnaya Aguilar, quien presenta junto con Gael García las temáticas relacionadas con el agua, respondió a la pregunta colectiva sobre cómo evitar las guerras por el agua y la forma de relacionarse con el recurso hídrico.

“Me impactó la lucha de Ángel, y las acciones que hacen en el bosque, afectan a lo que está pasando en la presa, como se está viendo el agua como una mercancía, sucede en todo el país, no podemos seguir viendo los bienes comunes como mercancía. El agua no tiene por qué ser mercancía, porque nadie la ha creado, como una cosa manufacturada, es contra cualquier lógica ver que se puede vender, y ver que se está usando para regar campos de golf, y a partir de ahí puede nacer una relación diferente con los bosques, todo está en un ciclo interrelacionado. Otra manera de relacionarse con el agua, es romper con esa idea que la hizo mercancía”, expresó.

Sofía Castillo, de Wikipolítica Chihuahua por su parte, agradeció a las personas que acompañaron en el prestreno y la emoción de compartir la defensa del agua y del territorio, que ha sido muy grande, y que le ha permitido darse cuenta de combatir las guerras por el agua, uno de los territorios más recientes del tema de territorialización del agua.

“El concepto de las guerras por el agua es tan amplio, ya se podría asumir que están ocurriendo esos conflictos, aquellos que no han llegado a esos niveles, es por la participación de la gente. La organización, estar trabajando en colectivo, implica en trabajar en redes para la paz y que no lleguen a estallar esos conflictos”, expresó.

Diana Lugo, del colectivo Salvemos los Cerros de Chihuahua, compartió el logro que alcanzó recientemente la organización, en el caso del Río Chuvíscar, en el que se combatió la contaminación producida por una empresa empacadora, y que con el apoyo y colaboración de las personas de la Colonia Esperanza, se solucionó y se dará seguimiento.

René refirió que en las guerras hídricas, uno de los primeros pasos es poner cara a todas las personas que lucran con lo que es propiedad de todos, las grandes empresas que se dedican a concesionar agua, y la clase política que les facilita que todavía no haya una Ley de Aguas aprobada.

“Las nogaleras en espacios que no son viables para ese tipo de cultivos, o que se haga una empresa cervecera en medio del desierto, y no se hagan estudios hídricos, y que provoca estrés en todas las cuencas. Es un insulto querer cultivar en lugares que no se debería estar cultivando, con una crisis del agua, y se tiene que dar agua fósil para las personas físicas, porque las empresas, no tienen derechos humanos”, aseveró.

Carlos Olvera, cerró el conversatorio, alentando a llegar a soluciones para resolver la problemática del agua, y agradeció la participación de todos los involucrados en su defensa.

Te puede interesar:

Local Se suman organizaciones de la sociedad civil a Marco Quezada

Local Reactivaré la economía: Maru Campos a restauranteros