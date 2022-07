EU y México trabajarán juntos para lograr extradición de Caro Quintero

Los fiscales generales de Estados Unidos y de México acordaron por teléfono este jueves seguir trabajando para lograr la extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero a territorio estadounidense, informó el Departamento de Justicia.

Merrick Garland llamó a su homólogo mexicano Alejandro Gertz Manero para hablar de la extradición del también conocido como "Narco de Narcos", quien fue detenido la semana pasada en México.

U.S. Attorney General Merrick B. Garland Calls Mexico’s Attorney General Alejandro Gertz Manero to Discuss the Extradition of Rafael Caro-Quinterohttps://t.co/pkv3EkZHJZ — Justice Department (@TheJusticeDept) July 21, 2022

"Los fiscales reafirmaron su compromiso compartido de continuar trabajando al unísono en la extradición de Caro Quintero" y a seguir colaborando "en investigaciones criminales y enjuiciamientos de delitos transfronterizos", según el comunicado.

Este lunes un juez federal de México frenó la extradición a Estados Unidos, con lo cual la solicitud deberá dirimirse en un juicio.

Caro Quintero, de 69 años y uno de los líderes del extinto cártel de Guadalajara, es acusado de varios delitos, incluido el secuestro y asesinato del agente de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) "Kiki" Camarena en 1985, debido a lo cual Washington ofrecía 20 millones de dólares por su captura.

El capo fue capturado en 1985 por haber ordenado el asesinato de Camarena y condenado a 40 años de prisión, que cumplía en una cárcel mexicana hasta su liberación en agosto de 2013 por un tecnicismo legal.