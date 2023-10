Muro fronterizo no es la solución, AMLO sobre diálogo con funcionarios de EU

El presdente Andrés Manuel López Obrador consideró este viernes que no se va a construir la ampliación de 36 kilómetros de muro en la frontera estadounidense con México y aseguró que ayer, jueves, dedicó bastante tiempo a hablar en Palacio Nacional del tema con Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos de América, durante el Diálogo de Alto Nivel en Seguridad (DANS).

El presidente recalcó que “esto de construir 36 kilómetros es por una autorización que tienen en el presupuesto y como tienen una oposición en el Congreso les están exigiendo” a la administración del presidente estadounidense Joe Biden que lo haga, dijo el presidente en su mañanera.

Subrayó que fue un encuentro con muy buenos resultados y recalcó que en el caso del tema de la construcción del muro dijo que México planteó que “no cree que sea la solución para resolver el problema migratorio” e insistió en que se deben atender las causas que originan la migración y se debe garantizar a los pueblos oportunidades de trabajo y estudio.

El presidente López Obrador también aprovechó para defender a la administración de su homólogo estadounidense Joe Biden y dijo que ha sido el único presidente que no ha construido muro en la frontera.

El presidente negó que hubiera dedicado 38 segundos de la conversación con Blinken para abordar el tema del muro fronterizo y aseguró que el diálogo fue de dos horas.

“Yo estuve más de dos horas y hablé bastante tiempo de los temas de: migración, narcotráfico, cooperación económica y, el secretario Blinken, también, como media hora me informó.

El mandatario insistió en que no cree que se vayan a construir los 36 km de la ampliación del muro y subrayó que el gobierno de la Casa Blanca no desea hacerlo. Pero aseguro que hay una oposición política que le está exigiendo que cumpla con ese propósito.

“Yo creo que no se van a construir, entre otras cosas porque: —así suele pasar en otros países y en México también—, que en Palacio las cosas caminan despacio. Entonces, no se van a construir los 36 km y ellos no quieren hacerlo, eso es lo que nos expresaron".

"Quieren cumplir la ley, pero no están de acuerdo con la construcción de muros, eso no resuelve nada. Es una medida más que nada publicitaria, porque estamos hablando de 3180 km de frontera y empezaron a hacerle el muro desde hace 40 años y apenas llevan como 1200 km, ¿cuándo van a terminar? Es pura publicidad, cada presidente de Estados Unidos, con todo respeto, aunque sea demócrata, hace su tramo para congraciarse con los estadounidenses que no tienen, respetuosamente lo digo, toda la información”, indicó.

El gobierno de EU informó en esta semana que el a congreso había autorizado el presupuesto para el reforzamiento de un tramo del muro fronterizo con México que se inició en la administración pasada del presidente Donald Trump.

Sin embargo durante el DANS, la delegación estadounidense que estuvo en Palacio Nacional reiteró que no tiene intención de aplicar el muro fronterizo.