Luisa María Alcalde defiende trayectoria de su familia en la 4T

Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, afirmó que los integrantes de su familia que trabajan en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no llegaron a esos puestos por recomendación, favor o influyentismo.

Como lo dio a conocer El Sol de México, en la administración del presidente López Obrador trabajan siete integrantes de la familia Alcalde Luján, parientes políticos que son servidores públicos con cargos de primer nivel en las secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gobernación, Relaciones Exteriores, Función Pública, Hacienda y el DIF, con salarios promedio mensuales de 78 mil 468 pesos.

Este sábado, la titular de la STPS respondió en su cuenta de Twitter que cada uno de sus familiares “ejerce su trabajo como producto de sus propias capacidades y trayectoria, y no existe impedimento legal para hacerlo”.

Precisó que solo su hermana y dos primas trabajan dentro del Gobierno federal, “del resto de las personas mencionadas en las notas, no son familiares míos”.

“Bertha Alcalde, mi hermana, trabaja en la Secretaría de Seguridad Pública en el equipo del secretario Alfonso Durazo, quien la contrató por su formación profesional y experiencia”, argumentó.

Sobre sus primas Karina Luján y Tania Tiscareño, indicó que Luján tiene más de 20 años trabajando en administraciones anteriores, al igual que Tiscareño, que comenzó a trabajar en el DIF desde el año 2010.

Respecto a las notas publicadas por el Sol de México y retomadas por otros medios de comunicación, comparto la siguiente nota aclaratoria.

“No tengo ningún familiar ni en Gobernación ni en Cancillería. Cada uno es responsable de su propia historia, de su propio camino, de su propia educación. Yo creo que lo que no se vale es que haya tráfico de influencias, lo que no se vale es que haya ilegalidades, pero me parece que cada una y uno de la enorme familia que tengo, pues puede a través de sus esfuerzos llegar a buscarse un futuro en este país”, dijo Alcalde Luján al ser cuestionada por El Sol de México en conferencia de prensa.

Ahí, defendió el hecho de que sus parientes trabajen en la función pública y señaló que si tienen capacidad para desempeñar sus cargos pueden forjarse un futuro donde sea.

“Creo que es lo que no se vale es que haya tráfico de influencias, es lo que no se vale es que haya ilegalidades, pero me parece que cada una y uno de la enorme familia que tengo pues puede a través de sus esfuerzos llegar a buscarse un futuro en este país”, añadió.

Al conocer del caso, el presidente López Obrador anunció que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigará de oficio si en ese caso existe amiguismo o nepotismo.

“Ya está tomando nota la secretaria de la Función Pública (Irma Eréndira Sandoval) y seguramente ella va hacer la investigación, ahora sí que de oficio, si existiera nepotismo, porque no se permite y en efecto, la ley de austeridad lo prohíbe”, mencionó el Jefe del Ejecutivo en su conferencia mañanera.