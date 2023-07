Mario Delgado: “Estamos cuidando que no haya ninguna chicanada”

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que en el proceso para elegir al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, virtual candidato presidencial de Morena en 2024, no habrá ninguna chicanada ni mano negra.

“Estamos de acuerdo. Estamos cuidando que no haya ninguna chicanada, mano negra, invisible, peluda, ningún tipo de intervención, ningún tipo de favoritismo por parte de la dirigencia nacional y estamos dando todas las garantías para que haya absoluta transparencia en las encuestas”, dijo en entrevista con El Sol de México.

Además, adelantó que impugnarán ante el Tribunal Electoral los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, que impiden al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar de aspirantes y partidos.

¿Cuál es el balance a la mitad del proceso interno de Morena?

Tenemos un muy buen balance. Los aspirantes han hecho recorridos por todo el país y eso ha aumentado la presencia de nuestro movimiento. Están respetando las reglas establecidas por el Consejo Nacional. A un mes de haber arrancado, el INE reconoce que estamos en un proceso interno permitido por la ley y de ninguna manera se trata de eventos de precampaña o de alguna naturaleza electoral. Es favorable. Hemos hecho transparente el ejercicio del gasto, renunciamos a los cargos, cosa que no han hecho los adversarios del frente opositor. Algo que no compartimos con la reglamentación del INE es esta censura que pretenden hacer al Presidente.

Hizo un exhorto a las corcholatas para deslindarse del dispendio que pudiera percibirse en la promoción de su imagen, ¿qué le respondieron?

Que no han hecho directamente esa promoción. Seguramente serán algunos simpatizantes. Pedimos que actuaran, nos ayudaran a identificar a los autores de esas campañas y se abstuvieran de realizarlas, porque la naturaleza de nuestro proceso interno debe ser austera, no debe caerse en el derroche, en los excesos, que vimos en años anteriores.

Si bien pudieran ser los simpatizantes, la percepción es que hay un dispendio. ¿Le va a pegar a Morena?

Ahora, con las reglas que ha sacado el INE, ellos van a fiscalizar, van a revisar los espectaculares, las bardas, que no tengan ningún contenido de naturaleza electoral. Si hay espectaculares que están violando la ley tendrán que ser retirados en cinco días. El INE es la autoridad a la que le corresponde hacer esta tarea.

¿El Presidente los pone en aprietos cuando habla del proceso, de encuestas?

No, porque el Presidente es un servidor público, lo mismo que los senadores y las senadoras que están participando en el frente opositor. Están en igualdad de circunstancias, son servidores públicos. No puede haber ninguna restricción porque sería un acto de censura (…). No se valdría que unos servidores públicos sí pueden hablar de unos servidores públicos, en este caso el Presidente, y que el Presidente no pueda hablar de los servidores públicos, porque no han renunciado a sus cargos, están participando en el frente opositor. No nos mete en aprietos, está ejerciendo el Presidente su libertad de expresión.

¿Cómo van a mediar con el INE, porque los lineamientos dicen que (los servidores públicos) no hagan comentarios sobre (personas y partidos que participan en) el proceso?

Manifestamos nuestro desacuerdo con ese lineamiento, porque es discriminatorio y es un acto de censura. Son servidores públicos y están sujetos a la crítica de todo mundo, incluyendo los servidores públicos. Si pidiéramos equidad, pediríamos que nadie puede criticar al Presidente de la República y entonces sí caímos en una espiral de censurarnos unos o los otros.

¿Hay manera de controvertirlo?

Sí lo vamos a controvertir, porque nos parece violatorio de la libertad de expresión y un acto de censura. (El recurso se interpondrá) ante el Tribunal Electoral cuando toque el plazo para ello. Una vez que el INE emita los lineamientos, hay plazos para las impugnaciones de este tipo.

Según Delgado, el INE responsabiliza a Morena por el comercio y la creatividad de los simpatizantes al distribuir figuras de peluche, entre otras cosas alusivas a Morena. l Foto: Romina Solís l El Sol de México

Anunció que se va a reunir con las corcholatas, ¿cuándo?

La siguiente semana (…). Al primero que voy a ver es a Gerardo Fernández Noroña, este sábado (...).

¿Les va a leer la cartilla?

No, son compañeros, militantes. El Presidente les llama hermanos, son de primera. Quiero escuchar sus opiniones, sus balances, sus observaciones respecto a este primer mes de recorridos.

Algunos han hecho propuestas. Vemos a Marcelo con su plan de seguridad, cuando esto no podía ser así, y su llamado a hacer debates

Esto es una contienda real, no es simulación. Es normal que haya diferencias, controversias, pero el proceso va muy bien, tenemos un gran comportamiento por parte de todos (…).

Xóchitl Gálvez, ¿hay miedo hacia este personaje?

No, qué bueno que la oposición se esté organizando, ellos celebran que por fin encontraron a alguien, pero nosotros vemos que en las encuestas estamos dos a uno, no es para confiarnos, vamos a seguir trabajando y consolidando esta preferencia sobre Morena.

¿Entonces, porqué la crítica hacia Xóchitl y hablar sobre sus bienes, sus empresas?

Porque quiere ser Presidente de la República (...). No se vale la simulación ni la politiquería, ni tratar de engañar al pueblo, de que tiene cierto origen, cierta historia. La realidad es otra. Ella dice yo empecé vendiendo gelatinas, sí, y de repente tuvo contratos millonarios en el gobierno de (Vicente) Fox y se volvió una empresaria millonaria, qué bonita historia de éxito.

¿Es parte del proceso, de denunciar?

Que haya transparencia, que sepamos quién es quién y qué se propone. Por ejemplo, Vicente Fox fue muy sincero al decir: Xóchitl se comprometió conmigo a regresarme mi pensión de expresidente y a que va a acabar con los programas sociales (…)

En 2024 también hay elecciones para renovar gubernaturas, ¿cómo se sienten?

(…) Estamos confiados en que volveremos a ganar esas seis entidades: Tabasco, Chiapas, Veracruz, Puebla, Morelos y Ciudad de México, y vamos a una competencia real para tratar de triunfar en estados gobernados por la oposición: Yucatán, Jalisco y Guanajuato.

Mario Delgado dijo que a diferencia de los presidenciables del Frente Amplio por México, las corcholatas de Morena si renunciaron a sus cargos para participar en su definición interna. l Foto: Cuartoscuro

En Chiapas la situación no está tan fácil, se habla de un estallido social, ¿si llegan tan confiados?

Hay una presencia muy fuerte del movimiento. Son muchos los agravios acumulados durante muchos años, de abusos del PAN, del PRI, que la gente no olvida tan fácil. Están viendo el esfuerzo del Presidente de la República por cambiar esta realidad. Hay una gran inversión social en Chiapas (...)

Pero sí hay pendientes

Por supuesto que hay pendientes en cada entidad y a nivel nacional.

¿Cómo se van a asegurar que no haya una intervención del narco en cuanto a la promoción de las corcholatas?

El financiamiento del proceso interno es exclusivamente del partido, con los recursos que nosotros les estamos dando de nuestro gasto ordinario, salvo el caso de Adán Augusto, pero él ha aportado lo que ha gastado directamente.

Yucatán es clave para Morena, ¿por qué?

Tenemos toda la posibilidad de ganar, porque los trabajos del Tren Maya son muy bien reconocidos en esa entidad. Nuestro partido está muy por encima del PAN y del PRI (…).

¿Qué sigue para Mario, ya extendieron su periodo al frente del partido?

Nos ha ido bien, hemos participado en 23 procesos de gobernador, hemos triunfado en 17 (…). Lo que sigue es mucho trabajo. Organizando un movimiento, nuestro partido, para que ganemos por lo menos siete u ocho gubernaturas, la Presidencia de la República y la mayoría en el Congreso. Ya dijimos, vamos a poner una meta de 33 millones de votos.

¿Va a buscar la jefatura de Gobierno?

Se menciona mucho porque he hecho mi carrera en la Ciudad de México. Es natural que salga bien posicionado en las encuestas, pero eso va a verse después del 6 de septiembre, primero queremos que salga bien este proceso (…) Dependerá de alguna coyuntura si participo o no en la ciudad.

¿Sheinbaum es la favorita?

Que lo diga la gente Ebrard dijo que si le hacen una chicanada pudiera haber una ruptura, ¿qué opina?

Estamos de acuerdo. Estamos cuidando que no haya ninguna chicanada, mano negra, invisible, peluda, ningún tipo de intervención, ningún tipo de favoritismo por parte de la dirigencia nacional y estamos dando todas las garantías para que haya absoluta transparencia en las encuestas.

De ser el caso, ¿tiene prevista una operación cicatriz?

Sí. La prioridad, el valor, que todos queremos cuidar es el de la unidad, es lo más importante, y desde la dirigencia no vamos a dar ningún pretexto para una ruptura justificada.

Con toda la anticipación que hubo de los procesos internos, ¿ve viable una reforma en el futuro?

Sí, siempre pasa que la realidad va más adelante que la legislación. La legislación que tenemos ya es insuficiente para la nueva realidad política, corresponderá a la siguiente Legislatura hacer los ajustes (…).

¿Cuál será la siguiente fase de la Cuatroté?

La gente lo está decidiendo. (…) El Presidente ha hablado de que la siguiente etapa es continuidad con cambio, la gente está definiendo el contenido de esa continuidad con cambio.

¿Cómo sería la operación cicatriz, porque hay un escenario en el que si Marcelo no está de acuerdo le abrirían las puertas en otro partido, MC?

Una operación la necesitas cuando hay heridas. Nosotros vamos a terminar este proceso sin heridas, con mucha unidad.

¿Con Marcelo dentro?

Sí, es lo que él ha dicho también.