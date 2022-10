Niega Segob que titular de la Sedena evadiera comparecencia ante diputados

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación, desmintió que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, se negara a comparecer ante diputados federales y acusó a uno de los legisladores de la Comisión de Defensa Nacional en San Lázaro de dirigirse a él de manera irrespetuosa en una carta.

Durante la entrega de la minuta que busca prolongar hasta el 2028 la presencia de las fuerzas armadas, realizada este lunes ante diputados capitalinos, el secretario de Gobernación indicó que la Comisión de la Defensa en la Cámara de Diputados no es el organismo ante el cual el titular de la Sedena deba rendir cuentas.

Te puede interesar: Diputados llaman a reunión a secretario de la Defensa para que explique ciberataque

“Hay una carta del secretario de la comisión, que es un diputado de Movimiento Ciudadano, donde en términos por demás irrespetuosos, se dirige al secretario de la Defensa diciéndole que bajó ningún motivo aceptan ir a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa. Y, pues, ante ese desaguisado, el secretario de la Defensa informa al presidente de la comisión que no se va a llevar a cabo esa reunión de trabajo; pero no era una un citatorio para que compareciera a rendir cuentas”, comentó.

Sociedad El Culiacanazo: ¿qué ha pasado a 3 años del día que Ovidio Guzmán paralizó Sinaloa?

Posteriormente, el diputado Sergio Barrera sostuvo que en la carta mencionada por el titular de Segob él sólo rechazaba que la reunión con el general secretario se diera a puerta cerrada en las instalaciones de Sedena.

La semana pasada trascendió que el titular de la Sedena rechazó el llamadode la Comisión de Defensa Nacional en la Cámara Baja para que explicara lo ocurrido con el hackeo por parte del grupo Guacamaya.

En vez de ello, el secretario supuestamente citó a los legisladores federales en su oficina, reunión que fue programada para el 18 de octubre.

Lo anterior fue confirmado por el diputado de Movimiento Ciudadano, quien, según dijo, aceptó la propuesta a pesar de que manifestó su desacuerdo con el formato propuesto por el titular de Sedena.

“No puedo pasar la oportunidad para comentarle, con todo respeto, que la idea principal de esta reunión de trabajo fue generar un ejercicio abierto y de rendición de cuentas hacia los ciudadanos y no una reunión cerrada en las instalaciones de la Sedena, por lo que no puedo dejar de señalar que tanto un servidor como los que integramos la bancada naranja no estamos de acuerdo con el actual formato de dicha reunión”, subrayó.

Según el diputado, en la misiva agregó que lo importante de la reunión era dar solución a problemas tan importantes como el hackeo que sufrió el Ejército, por lo que el lugar donde se realizara estaba en segundo término.