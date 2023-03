PRI expresa apoyo a ministra Norma Piña ante quema de piñata en mitin convocado por AMLO

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, expresó su respeto y solidaridad con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, ante los ataques en su contra ocurridos el sábado en la marcha a la que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se vio a un grupo quemando una piñata con el rostro de la ministra.

En un mensaje en sus redes sociales, el dirigente nacional del tricolor advirtió que la violencia política y de género no deben pasar por alto, más aún cuando la polarización y el discurso de odio sean impulsados por el presidente de la república.

Manifestó toda la solidaridad del priismo nacional con la ministra Norma Piña Hernández, ante la campaña de odio, difamación e injurias que se ha desatado en su contra y que desafortunadamente se dan desde Palacio Nacional.

Alejandro Moreno señaló que la Suprema Corte tiene todo el respaldo del PRI en la labor que realiza, y confió en que habrá de salvaguardar el mayor legado de los mexicanos, que es nuestra Constitución.

En días pasados, el dirigente nacional del partido condenó las cobardes amenazas a la integridad física de la ministra Norma PIña, e hizo un enérgico llamado a las autoridades para que se investigaran esas reprobables conductas, ya que promueven un clima de incertidumbre.





AMLO condena quema de efigie

Este lunes, durante su conferencia matutina desde Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó lo sucedidó y condenó la quema de piñata.

"No debe llevarse a cabo este tipo de actos, no es lo mejor, creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos, es lo que yo opino. Condeno esos actos, no hace falta", subrayó.

Asimismo, aseguró que a los opositores políticos se les debe ver cómo adversarios y no como enemigos, por lo cual, precisó "tenemos que vernos como adversarios no como enemigos”.

“Nosotros no somos iguales a los conservadores, ellos nos ven como enemigos a destruir no como adversarios a vencer y nosotros no podemos actuar de la misma manera”, pues recalcó que se debe ser respetuosos en su movimiento con todos.

