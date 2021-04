Se pronuncia López Obrador contra la manipulación del voto

“Que las elecciones sean limpias, libres, el voto es libre, secreto”, exhortó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, pronunciándose en contra de la manipulación del voto.

Dijo lo anterior al referirse a la detención de un tráiler lleno de despensas, el sábado en San Luis Potosí, “seguramente tiene que ver con el reparto de las despensas en épocas de elección, como es la mala costumbre de repartir frijol con gorgojo para obtener los votos”, acusó.

“Quiero hacer la denuncia pública para que intervenga la Fiscalía General de la República, en especial la Fiscalía Electoral, porque hoy se dio a conocer en la reunión del gabinete este hecho y no podemos quedarnos callados”, aseguró.

“Ya acordamos incluso con la participación de los gobernadores no permitir el fraude electoral, que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún candidato, a ningún partido; que no se utilice dinero del presupuesto o de los grupos de intereses creados, de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco, que no haya tráfico con la pobreza de la gente, que no se entreguen despensas, que no se presione a nadie”, alentó.

Señaló que ya se reformó la Constitución y es delito grave el fraude electoral, “por eso quien tenga conocimiento de que están repartiendo despensas con fines electorales, o que están utilizando dinero público, dinero mal habido, o instituciones están participando, deben de hacer la denuncia para que tengamos una autentica y verdadera democracia, que no ha habido en nuestro país desde hace siglos, estamos apenas dando los primeros pasos”, afirmó.