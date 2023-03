Unid@s presenta propuesta de gobierno para 2024

El movimiento Unid@s, que integra a más de 80 organizaciones sociales, presentó su plan Propuesta de País de la Marea Rosa: ¡Que nadie se quede atrás!, que integra 270 propuestas ciudadanas para que a partir de ellas, el candidato de la alianza opositora para la elección presidencial de 2024 formule un plan de gobierno.

Las propuestas se agrupan en cuatro ejes: un México de derechos garantizados para todos; con una economía dinámica, inclusiva y sustentable; seguro y justo, y un país democrático, federal y con buen Gobierno.

El documento fue presentado por el senador Emilio Álvarez Icaza, Amado Avendaño, Alejandra Latapí, Fernando Belaunzarán, Beatríz Pagés y Alejandra Latapí, líderes de organizaciones sociales que agrupan la llamada Marra Rosa y que convocaron a las dos movilizaciones en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) contra el Plan B de reforma electoral del Presidente.

Entre las propuestas destacan aumentar hasta tres veces el monto de la pensión de adultos mayores, crear un sistema de estancias infantiles, escuelas de tiempo completo desde preescolar hasta preparatoria y una tarjeta de salud universal.

Alejandra Latapi, vocera de Poder Ciudadano y Unidas, manifestó, que el primer objetivo es conseguir una estructura Nacional ciudadana para la participación política en todos los procesos electorales.

Además, se pretende la construcción de una propuesta de programa de gobierno ciudadano que recoge la voces de los expertos y estudiosos basado en dos valores que son igualdad y libertad.

La periodista Beatriz Pajes Rebollar indicó que está emergiendo en México una ciudadanía que no se tenía hace 10 o 20 años.

“Acuérdense de eso, no salíamos a las calles por ninguna razón; hoy estamos tomando las calles para defender la democracia y en eso los medios de comunicación somos fundamentales”, dijo.

Como integrante de Unid@s, la también política manifestó que no hay por parte de las autoridades actuales, una sola decisión para construir el país, para construir nuevas instituciones, para mejorar la salud, educación, la economía.

“Lo que hemos visto en cinco años es lo contrario, todos los días se destruye las instituciones, todos los días se apuesta al desmantelamiento de la salud pública, de la educación y lo vimos en el caso de la pandemia (Covid-19) con casi un millón de muertos en exceso por la famosa austeridad republicana”.

Carla Erika Ureña de Unid@s, expresó que hoy tenemos muy claro la idea de qué independientemente que los ciudadanos estén afiliados a un partido se puedan sentir identificados con alguna corriente ideológica.

“Dentro de la representación que tenemos política a través de los partidos también hay millones que no se sienten representados o que no se identifican con un partido político y no por ellos son menos ciudadanos o menos valiosos en sus ideas, por eso ponemos esta página unidos.mx”, dijo.

Fernando Belauzarán, líder del Frente Cívico Nacional, afirmó que los ciudadanos no están conformes con el presente y no quieren regresar al pasado y por eso Unid@s es una propuesta de futuro.

“Lo ponemos sobre la mesa para que sea discutido por los partidos de manera enriquecida, pero, es una propuesta terminada donde presentamos un proyecto de futuro qué en el país estamos generando y para que nos estamos organizando mejor”.

Gaby Sterling de Poder Ciudadano, señaló que Unid@s es una organización ciudadana que tiene la premisa fundamental de consolidar un programa una candidatura de unidad.

“Nosotros convocamos a la ciudadanía a que se movilizara, y se quisieron movilizar nosotros sólo fuimos convocantes, nosotros no controlamos masas nosotros convocamos a la ciudadanía, somos organizaciones que proponemos no que imponemos”, sostuvo.

La integramos más de 80 organizaciones que durante años hemos pedido ser escuchados. Hoy es el momento a través de esta propuesta ciudadana invitamos a todos a subirse a la plataforma Unid@s por México", invitó Sterling.