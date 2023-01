Choca vehículo contra ambulancia en colonia Las Granjas

Un choque entre una ambulancia y un Sentra color gris se suscitó esta tarde en la calle Vallarta y Zaragoza, donde al parecer el vehículo gris golpeó en la parte delantera a la ambulancia, la cual llevaba un traslado dentro.

Esto sucedió luego de que en estas calles, los vehículos no cedieron el paso a la ambulancia, la cuál trasladaba a una persona hacia el Hospital Morelos, no obstante, un Sentra no observó la trayectoria de la unidad y se le atravesó, impactando de frente.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Luego de esto, el tráfico se vió obstruido por un momento, ya que ambos vehículos bloquearon los carriles, por lo que de inmediato, la ambulancia contactó con otra unidad para trasladar al herido hasta la institución médica.

Por su parte, el conductor del Sentra gris presentó daños en la parte trasera del auto, ya que al no observar bien la trayectoria de la ambulancia, al querer abrirle el paso, se equivocó de carril, impactando la parte delantera de la unidad médica.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Los agentes de la Policía Vial se encargaron de elaborar el croquis correspondiente para deslindar las responsabilidades entre las dos unidades.

Luego de esto, se encargaron de poder reactivar el tráfico en las calles, ya que por un momento se vió bloqueado debido al incidente sucedido en la colonia Las Granjas, donde por un descuido se ocasionó este incidente.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Se desconoce la identidad del conductor que se le metió en el camino a la ambulancia, pero al parecer ninguno de los conductores o pasajeros de ambas unidades resultaron con heridas o lesiones de gravedad.