Hombre resulta lesionado durante pelea por estacionamiento en Quintas Carolinas

Esta tarde se generó un fuerte operativo policiaco por los tres niveles de gobierno debido a una riña en una tienda de alcohol denominada Six, ubicada en la calle Monte Líbano y Monte Sinaí de las inmediaciones de la colonia Quintas Carolinas.

Al arribar elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y entrevistar a las víctimas, informaron que el problema surgió debido a que personas desconocidas al sector llegaron y estacionaron un vehículo en una cochera de los propietarios del Six, entre la discusión se hicieron a los golpes dejando un hombre con lesiones de consideración y una mujer fue amenazada por los mismos agresores.

Fue necesaria la presencia de paramédicos de la Unidad de Cruz Roja Mexicana quienes le brindaron las primeras atenciones necesarias al hombre de aproximadamente 52 años de edad, quién afortunadamente no necesitó el traslado a algún hospital para su valoración médica, mientras que la mujer solamente fue valorada pero no presentó ninguna lesión, mismos eran los dependientes del Six.

Minutos más tarde arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado en conjunto de agentes de Investigación quiénes se hicieron cargo de recabar toda la evidencia correspondiente y checar cámaras de seguridad para poder dar con los agresores quienes iniciaron un gran problema en dichas inmediaciones de la colonia Quintas Carolinas.

Diversas autoridades tomaron nota del suceso y siguieron con sus patrullajes de turno para evitar hechos violentos y accidentes en diversas partes de la ciudad, así como generar un operativo para poder dar con los responsables que hasta el momento no se tiene información sobre los mismos.