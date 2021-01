Oficialía mayor recibe denuncias por daños de baches en los autos

Cuando en una ciudad los daños por los baches son muy constantes, es la alcaldía local la que de una manera u otra, cuando los autos de la ciudadanía sufren daños en sus vehículos principalmente en las ruedas o suspensión, en chihuahua es la oficialía mayor del ayuntamiento la encargada de recibir las denuncias sobre personas que sufrieron afectación en sus vehículos, por culpa de los baches.

En otros casos según el seguro vehicular con que se cuente, este puede tener clausulas dentro de sus coberturas, para responder en caso de daños a los neumáticos o la suspensión debido a baches, donde de igual forma lo primero es llamar a la aseguradora y que el agente, tome nota y recabe las pruebas necesarias para que el seguro entre en acción.

Es de destacar, que a pesar de la buena pericia de los conductores al volante, está a veces no es suficiente, pues debido a donde y en qué forma están los baches es inevitable caer en ellos, además de la gran afluencia vehicular, así como por las lluvias, la carpeta asfáltica suele dañarse con más facilidad.

Si caíste en un bache pequeño es posible que nada más te hayas llevado en coraje de sentirlo retumbar en tu vehículo, pero si has pasado por uno de considerable tamaño o bien por las condiciones del asfalto debes transitar seguido por ellos, podrían afectar el funcionamiento de tu auto a largo plazo, trata de circular por una calle en buen estado y sin ruido para que escuches si hay algún ruido raro, ve si el amortiguador no fuga aceite, o bien que la dirección no se valla a un lado ahí es cuando debemos ir a un especialista, es importante que sepas si tu seguro vehicular cubre esto, y además aquí en chihuahua capital la oficialía mayor es la encargada de recibir denuncias sobre daños sufridos en los autos.

Esta casa editora en un pequeño recorrido detecto innumerables baches que están siendo ya reparados por las cuadrillas municipales pero aun encontró agujeros en el asfalto como los que se encuentran en cruces como la ciudad Durango y Pascual Orozco en colonia revolución, Fernando Mayo y Sosa Vera en Chihuahua 2000, Mina Candelaria y Sosa Vera, Mina Candelaria y Mina Madrid así como la privada de Madrid en Villas del Real y así como estos aún existen cientos de baches que están pendientes de reparar por la alcaldía.

Si conduces con frecuencia en las calles de la capital y de pronto has pasado por un enorme bache casi cráter, los daños pueden ser graves así que primero mantén la calma y llama a tu aseguradora pues puede que cuentes con un seguro que tenga cobertura de llantas y rines, pues las ruedas son fundamentales para el buen funcionamiento de los autos, por ejemplo aseguradoras como GNP,HDI seguros, ABA seguros, Mapfre, entre otras responden ante estos incidentes con sus respectivas restricciones.

Las recomendaciones de especialistas para saber qué hacer en caso de gran bache inevitable es que si se tiene espacio hay que frenar y prender las intermitentes, además evita dar volantuzos, si estas consiente de que es una de las calles con muchos daños es mejor moderar tu velocidad, más aun cuando está lloviendo, si ves un hoyo lleno de agua procura esquivarlo o bien pasarlo lo mal lento posible.

Por parte del Municipio de Chihuahua el área de Oficialía Mayor es la encargada

La Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Chihuahua, señala que el particular que haya sufrido algún daño en su patrimonio a consecuencia de la actividad administrativa irregular, como puede ser en el caso de haber caído en un bache, tendrá derecho a iniciar un procedimiento ante un tribunal para solicitar la reparación del daño.

Sin embargo, el Gobierno Municipal de Chihuahua, cuenta con un procedimiento de conciliación con el que se busca que el particular y la autoridad lleguen a un acuerdo de reparación del daño sin la necesidad de acudir a un tribunal y pasar un por juicio.

El procedimiento para que un ciudadano solicite al Gobierno Municipal la reparación de daños a su vehículo luego de haber tenido un siniestro vial con un bache, consiste en la presentación de una solicitud por escrito, con formato libre, en la que manifieste que es el legítimo propietario del vehículo siniestrado, narración de los hechos, se solicite le sean reparados los daños, su nombre, firma, y datos de contacto, así como lo que el ciudadano desee manifestar en su caso.

La documentación que acredite que el vehículo dañado es propiedad de quien está realizando el trámite, por lo que se solicita, identificación oficial, licencia del propietario del vehículo y factura o documento que acredite la propiedad del vehículo.

Es importante que la autoridad competente certifique que fue un bache el que causó el daño en el vehículo, por lo que la persona afectada debe llamar a la policía vial al momento del percance para que elabore un documento oficial que acredite los hechos.

Asimismo, es necesario agregar fotografías de los daños y del bache donde se alcance a apreciar la ubicación del mismo y mínimo tres cotizaciones, para que se pueda realizar el proceso de conciliación y determinar el monto a pagar por reparación del daño.

Para que la autoridad municipal conozca los daños se solicita la presentación de fotografías, las cuales pueden ir impresas en cualquier tipo de papel y no es necesario que sea a color siempre que se alcance a apreciar el daño. Es importante señalar que es necesario anexar fotografías de todos los daños de los que se está solicitando la reparación.

La documentación completa deberá entregarse en el piso 8 del Edificio del Real, ubicado en la calle Victoria esquina con avenida Independencia, en la zona centro de esta ciudad.

Una vez recibida la documentación, la autoridad municipal evalúa su procedencia y en caso de determinarse que se brindará una indemnización, se cita al interesado para llegar a una conciliación y determinar un pago justo, para la firma de convenio y previo trámite administrativo programar el pago correspondiente.

Para llegar a dicha conciliación, se toman en cuenta las pruebas que los mismos ciudadanos aportan, haciéndoles ver que la reparación del daño es dejar las cosas en el estado que se encontraban, por lo que determina el monto a pagar las condiciones de uso de los bienes dañados.

Independientemente de la persona que fuera manejando el vehículo siniestrado, únicamente el propietario podrá solicitar el pago de la reparación de los daños. Para mayor información sobre a dónde acudir para la realización del trámite, comunicarse al Centro de Respuesta Ciudadana 072, extensión 6357 o al teléfono (614)200-48-00 extensión 6358.

