Se incendia presunto picadero en la colonia Los Arquitos

Esta tarde se registró una movilización por parte de bomberos, fuerzas de seguridad pública y paramédicos, luego de que se reportó un incendio en las inmediaciones de la colonia Los Arquitos.

A los números de emergencia llegó el reporte del incendio de un lote baldío ubicado en la calle 20a, entre la Privada de Juárez y Doblado en la colonia antes mencionada.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

En el sitio hay basura y otros materiales acumulados, lo que propició el esparcimiento del fuego luego de que se prendiera alguna llama en el terreno.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio en compañía también de agentes de la policía municipal y unidad de paramédicos. La movilización ocurrió para descartar y atender cualquier situación derivada del incendio.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario que los paramédicos brindaran las primeras atenciones a nadie; así mismo, el fuego no logró propagarse hacia domicilios aledaños, prendiendo en llamas únicamente el lote baldío.

Gracias a la oportuna atención de parte de bomberos es que estos lograron sofocar las llamas que se esparcieron por la maleza que cubría el terreno.

Los vecinos señalaron que el sitio donde ocurrió el siniestro esta misma tarde, es regularmente utilizado por diversos individuos como un “picadero”. Ante la finalización de sus labores, bomberos, policía y paramédicos abandonaron la escena.