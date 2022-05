Autoridades mexicanas y extranjeras buscan al exrector de la UAN

Pese a que hay posibilidad de que el ex rector de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) no esté con vida actualmente, ya que es su esposa quien ha iniciado diversos procedimientos legales respecto de la actuación de la autoridad en lo que atañe al proceso contra Juan “N”, no existe ninguna certeza al respecto, y por ello su búsqueda continúa y continuará dentro del país y fuera de este, con el apoyo de las autoridades mexicanas e internacionales.

Así lo aclaró la Fiscalía del Estado en comunicado de prensa, en el que se precisó que el último reporte sobre la ubicación de Juan “N” se recibió por parte del Gobierno de los Estados Unidos, fue en el mes de abril de 2017, una vez que este y su familia ingresaron a ese país por la frontera del estado de Arizona.

Podría interesarte: Universidades en quiebra piden apoyo; 30 se suman a paro nacional

Por lo anterior, tanto en el caso de Juan “N”, como en el del exalcalde de San Blas Hilario “N” y de toda persona que se encuentre sustraída de la justicia, Fiscalía General de Nayarit se encuentra trabajando en todas las líneas de investigación hasta agotarlas, con el apoyo de Fiscalía General de la República (FGR) y de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

Sociedad Bienes del exrector de UAN pasan al Estado

Por último, en el escrito se recordó que como se ha dado a conocer en su oportunidad en cuanto al primer caso, existen personas imputadas y sometidas a juicio con relación al desfalco del cual es presunto responsable Juan “N”; es decir, el proceso sigue su curso.

El exfuncionario, al igual que a su supuesto operador financiero, Milton Romero González y otros implicados, se les vincula en la carpeta de investigación con los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y enriquecimiento ilícito por un monto superior a los 300 millones de pesos en agravio de esta institución.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Publicado originalmente en El Occidental