El 12% de negocios, víctimas de atracos

Alrededor de 700 pequeños comercios en la ciudad son afectados diariamente por el robo en pequeño y como mínimo estas empresas registran una pérdida de 5 mil pesos diarios, de acuerdo con la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño.

Tras los atracos, sólo un 25% de los comerciantes toma la decisión de llamar a la Policía, ya que temen que los ladrones tomen represalias, o simplemente no consideran que valga la pena hacerlo.

A la fecha, Canacope cuenta con casi 7 mil comerciantes, y además de las pérdidas que a diario tienen por parte de algunos “clientes”, se suman los asaltos en los que los ladrones se han llevado hasta 15 mil pesos en efectivo

"A veces el comerciante ni cuenta se da, o se dan cuenta y se les hace poco para arriesgarse o avisar a la Policía, porque va el ratero, piden unos cigarros y sale corriendo, y el comerciante no va salir detrás de él", afirmó José Guerrero Alderete.

Además de esto, dijo, se dan robos “más en forma” que han repuntado de nueva cuenta y esto sigue teniendo en jaque a los comercios pequeños, que están desanimados porque están a la zozobra a ver a qué hora les toca.

En números gruesos, 700 comercios son robados y el tipo de producto que les hurtan varía, bien puede ser una “caguama” que un pan.

"Es indistinto lo que roban, a veces roban en una frutería, se pasan a la farmacia, a la ferretería y así se van", aseguró.

Guerrero Alderete dijo que aunque hoy en día la Policía Municipal ahora está presta a los llamados, pues en cuestión de minutos está en el lugar y se llevan a los maleantes, los agraviados reportan la mínima cantidad de estos casos.

Lo anterior porque si el comerciante perdió 80 pesos, la piensa mucho para reportarlo, pues muchos son personas mayores y temen por su integridad.

"Si le robaron 1,500 pesos que ya es mucho, de todas formas es irrecuperable y si a cambio de no avisar sienten seguridad de que no regrese el ladrón a quemarles la tienda o hacerle algo, no lo reportan, por eso no se siente le efectividad de la Policía", dijo el representante de los pequeños comerciantes.

De esta forma, es sólo un 25% de los que son víctimas los que dan parte a la autoridad, por lo que las recomendaciones por parte de Canacope son procurar no estar solos, tener los negocios con luces, contar con iluminación afuera de las tiendas, “estamos convencidos de que no estamos como hace años, pero de que el problema sigue, sigue”, concluyó.

UN CASO

Gabriela Díaz tiene un pequeño negocio familiar desde hace más de diez años, y relató que ha sido víctima de asalto a mano armada en dos ocasiones, dentro de su tienda, ubicada en la colonia Alfredo Chávez, al sur de la ciudad.

La comerciante ha sido asaltada en dos ocasiones, en las que, dice, los ladrones se llevaron mercancía y dinero, ya que entraron armados a cometer el robo.

Además de los dos asaltos que han ocurrido en la tienda de Gabriela, no ha estado exenta del robo que en varias ocasiones hacen personas que entran el lugar y toman mercancía, actos que no se denuncian porque generalmente los comerciantes no se dan cuenta en el momento, o bien, si lo hacen consideran que denunciarlo no cambia en nada la situación, pues no existe una sanción para quienes roban al menudeo, pese a que se trata de un delito.

