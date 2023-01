Alejandra Del Moral asegura que ganará la batalla para gubernatura del Edomex

La precandidata de la alianza PRI-PAN-PRD y Nueva Alianza a la gubernatura para el Estado de México, Alejandra Del Moral, aseguró que remontará las encuestas y ganará la batalla.

La mañana de este viernes la precandidata visitó el municipio de Nezahualcóyotl donde se reunió con simpatizantes y militantes de su partido a quienes les pidió de su apoyo para recorrer las 680 secciones que está dividida está localidad.

"Por ahí ellos manejan una cifras, pero lo que sí les puedo asegurar que voy a caminar, la voy alcanzar y le voy a ganar, no tengan duda de que vamos hacer todo lo que nos toca para demostrarle de que estamos hechos; todas y todos los que estamos aquí sabemos caminar y sabemos trabajar.

"Quiero pedirles que las 680 secciones de Nezahualcóyotl sean tocadas por cada uno de nosotros y que las caminemos y trabajemos; Nosotros representamos el amor contra el odio, nosotros representamos la unidad de coalición que ellos quieren hacer", dijo.

Comentó que a la gente no le importa si son de izquierda o de derecha, lo que les importa es que cumplan las promesas y que mantenga firme su palabra.

Por ello pidió a los simpatizantes trabajar de la mano con cada unos de ellos y hacer una unión para ganará la batalla.

"Quiero que me ayuden a llevar este mensaje a cada uno de los comités seccionales, a cada uno de nuestros priistas y que estén listos para tomar su lugar en la batalla", dijo.

Explicó que es la primera vez que su partido postula a una mujer como candidata a la gubernatura del Estado de México, a una mujer valiente. Aseguró que se van a encontrar a una mujer valiente, "chambeadora" que les va a decir la verdad.

"Por primera vez en la historia de nuestro partido el PRI postula a una mujer como candidata a la gubernatura del Estado, una mujer valiente, una mujer entrona, una mujer que ha venido trabajando desde abajo.

"Me conoce y me conocen bien, mis buenas y mis malas, eso es lo que hay y se van encontrar a una mujer chambeadora, a una mujer que les va decir la verdad, a una mujer que quiere que le ayuden y que la acompañen y sobre todo a una mujer que ya demostró que ellos no son invencibles", recalcó.

Del Moral aseguró que en el último año, las denuncias por abuso y acoso en Nezahualcóyotl han aumentado del 61 por ciento a 303 por ciento, por ello las mujeres serán una de su prioridades para que no haya violencia, hostigamiento hacia la mujer.

Pidió que mujeres y hombres valientes se sumen a este camino a este momento de cambio para evitar más decepciones.

"Evitemos más decepciones aquí en Neza, ya comprobaron que para llevar un barco a un buen puerto se necesita más que promesas, más que buena voluntad", dijo.

Durante su discurso reconoció que hay mucho que hacer y que el reto no será fácil, pero refirió que su compromiso es más grande por lo que trabajará todos los días sin cansancio para lograr la victoria el próximo 4 de julio.

Por último dijo que se necesita ser valiente, y sobre todo en Nezahualcóyotl se necesita tener la capacidad, la visión y la experiencia para sacar adelante a un municipio y al Estado de México.

