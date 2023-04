Enrique Alfaro cancela gira de trabajo por recomendación médica

Ante la recomendación de los médicos, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, canceló una gira de trabajo por la zona de Los Altos en donde anunciaría el inicio de obras y entrega de otras, pero no asistirá debido a que aún no se le otorga la alta médica.

En un video dado a conocer en sus redes sociales, se disculpó al no poder acudir a los eventos y para que no se cancelaran, en su lugar asistirá el secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza.

“Desde hace unos días tenía programada la gira por Los Altos de Jalisco y era muy difícil cancelar, esperaba estar listo, estaba preparado para hacer lo que más me gusta que es recorrer mi estado, pero todavía no estoy al 100, todavía no tengo el alta médica, necesito un día más de descanso”.

Sin embargo, Alfaro Ramírez, dijo estar en condiciones de retomar este martes de forma habitual su trabajo y continuar con lo programado para esa gira y tras lo cual se disculpó con “la gente de Ojuelos, Encarnación de Díaz, y San Juan de los Lagos, decirles que estará en mi representación el secretario general, Enrique Ibarra, no queremos que se cancelen los eventos”.

En esas reuniones se anunciarán las obras y programas que se realizan, así como las que se tienen programadas para este año y ante la imposibilidad de acudir enviará a su representante.

Mientras tanto, estará en su oficina de Casa Jalisco atendiendo algunos pendientes y en espera de que sus médicos le autoricen mañana salir a lo que resta de la gira y promete regresar a los otros municipios en algunos días más.

El viernes por la noche, el mandatario jalisciense fue hospitalizado ante algunos problemas de salud que tuvo y el sábado por la tarde regresó a su casa, pero como la recomendación de que debía mantener reposo total durante dos días.

Precisamente este lunes se cumple el plazo recomendado por los médicos que lo atendieron y le realizaron los estudios en un hospital privado.

