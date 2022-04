Padre de Debanhi acusa a taxista; el gobernador exige a la Fiscalía llegar a la verdad

Luego de que que la familia de Debanhi Escobar confirmara que su cuerpo correspondía al encontrado en el motel Nueva Castilla en Nuevo León, durante conferencia, Mario Escobar, padre de la joven, acusó al conductor de taxi de acosar a Debanhi y causar que ella se bajara del transporte.

El padre declaró que existe un video en el que se ve al conductor tocando los pechos de su hija, por lo que lo responsabilizó de la desaparición y ahora muerte de Debanhi Escobar.

"Se sube mi hija, Debanhi, al taxi de él antes de aparecer en la foto que todos conocemos ¿verdad? (...) Juan David extiende la mano a los pechos de mi hija, Juan David Cuellar creo que se llama".

Mario Escobar consideró que esa fue la razón por la que la joven se bajara del auto y acusó a la Fiscalía de no querer perseguir ningún delito cuando Debanhi claramente sufrió acoso e insistió en no creer en su versión en cuanto a que cayó de forma accidental en la cisterna en la que encontraron el cuerpo.

"Es mentira, es totalmente mentira, y tienen que llegar hasta las últimas consecuencias para encontrar a los culpables para que no sigan haciendo esto. Sabemos que esto es una zona de peligro, es una zona sitiada . No tengo miedo en decirlo, porque ya no tengo a mi hija”, añade Escobar.

Asimismo dijo a los medios que en cuanto tenga la evidencia la daría a conocer para que el hombre que mencionó, Juan David Cuellar, supuesto conductor del taxi en el que iba Debanhi Susana Escobar, sea juzgado y castigado por su muerte.

Pide Samuel García a Fiscalía de NL mostrar todo sobre caso de Debanhi

Este viernes, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, compartió a través de Twitter un video en donde habló sobre el caso de la joven desaparecida, Debanhi Susana Escobar.

"Exhorto a la fiscalía a que hagan el esfuerzo para que hoy nos den a conocer un minuto a minuto con los videos, fotos, evidencias, cateos y rutinas porque creo firmemente que tenemos derecho a conocer qué hay en la investigación", señaló el gobernador.

Sobre el caso de Debanhi, les platico lo siguiente.

(Video completo en YouTube, Facebook, e Instagram). pic.twitter.com/wv8eJfzmQY — Samuel García (@samuel_garcias) April 22, 2022

A su vez, el mandatario aseguró que esta petición es para otorgar certeza a la familia, para la tranquilidad y aclaración de la población y para entender el caso con la finalidad de actuar en consecuencia y evitar más casos.

Finalmente dijo se reuniría con la familia en el Palacio de Gobierno de NL y que en el momento que reciba cualquier información relevante, la dará a conocer.

Con información de David Casas