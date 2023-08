Esto debe parar: colectivo Luz de Esperanza habla de la desaparición de jóvenes en Jalisco

Héctor Flores, fundador del colectivo Luz de Esperanza, calificó como una "pesadilla" el caso de la desaparición de los jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco, además de exigir un alto a la violencia y la inseguridad.

"Realmente estamos muy tristes, muy consternados. No puede estar pasando esto. Es una realidad que desgraciadamente vive en nuestros familiares de desaparecidos. No hallamos la manera de exigir tanto a la sociedad como al gobierno que paren esto. Este es un tema que no sólo le compete al estado, sino que nos compete a todos como ciudadanos (...) esto se está convirtiendo en una pesadilla".

Héctor Flores, que se unió a la lucha tras la desaparición de su hijo hace dos años y a quien tosdavía no localiza, consideró que el Estado primero debe reconocer el tema de los desaparecidos para poder darle el tratamiento adecuado.

"Si el Estado sigue con esa política de desaparecer a los desaparecidos no va a contener el problema. Si la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas no se vuelve una Fiscalía Especializada como lo marca la ley, no empieza a dar resultadosm si no muestra una iniciativa procesal, si no empieza a investigar en vida, y no esperar sólo a que parezcan muertos todos nuestros familiares ausentes, esto no va a parar".

También pidió empatía de parte de la ciudadanía ante los hechos de violencia que se viven en la entidad: "crear conciencia, ser empáticos, y ponerse en los zapatos del otro, despertar del letargo".

Destacó que casos como el de los jóvenes de Lagos de Moreno o cualquier otro desaparecido, no deben normalizarse, porque si eso hubiera ocurrido en cualquier parte del mundo sería inaudito y paralizaría al país, situación que no está ocurriendo en México.

"Aquí en México se llevan a cinco muchachos en una sola sustracción, pasan los videos y las fotos de cómo terminan ellos, de cómo los tienen en el cautiverio antes de morir, y en la gente no pasa nada. Aquí en Jalisco no hacemos nada. Entonces yo creo que es necesario una revolución de conciencia, que la gente cambie, que la gente realmente se preocupe por la vida, porque estamos hablando al fin de cuentas de la vida de una persona ".

Los jóvenes Diego Alberto, de 20 años; Roberto Carlos, de 20; Jaime Adolfo, de 21; Uriel, de 19 y Dante, de 22 desaparecieron el 11 de agosto después de asistir a la Feria de Lagos de Moreno.

En redes sociales se difundió un video en el que se observa a una persona causándoles daño, también circuló una foto donde se observan cinco jóvenes maniatados y torturados. Aunque aún no está confirmado que se trate de los ellos, sus familiares han dicho a las autoridades que sí podrían ser ellos. Mientras que la Fiscalía del estado sigue la búsqueda.

