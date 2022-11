Suspenden clases en Nuevo Laredo por balaceras

Una serie de enfrentamientos en diversos puntos de Nuevo Laredo provocó que se activará la alerta entre la ciudadanía, por lo que las clases han quedado suspendidas.

A través de su cuenta de Facebook, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas informó que las clases fueron suspendidas declaró la a nivel básico por "la integridad de la comunidad estudiantil".

Por su parte, el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo informó sobre la situación la situación de riesgo en la entidad y exhortó a la población a mantenerse en lugares seguros.

Asimismo, dio a conocer por cuestiones de seguridad las citas contempladas para este día serán pospuestas y que se pondrían en contacto con las personas para reprogramarlas.

There is an emergency situation in Nuevo Laredo following an arrest operation. Reports of gunfire in multiple locations in the city.

Shelter in place and standby for further information. pic.twitter.com/Tp2BO44bUj — USCG Nvo Laredo (@USAConNVL) November 28, 2022 Debido a una situación de emergencia en la ciudad, serán reagendadas todas las citas programadas para hoy (28 de noviembre 2022) en el Consulado General de EUA Nuevo Laredo y el CAS. Nos pondremos en contacto contigo para reprogramar tu cita. pic.twitter.com/TeCsjh1a4X — USCG Nvo Laredo (@USAConNVL) November 28, 2022

Suspenden servicio de transporte público

Debido a la emergencia, la delegación de Transporte Público en esta ciudad fronteriza informó que el servicio se encuentra suspendido temporalmente.

A través de sus redes sociales, la delegación señaló que están en comunicación constante con los concesionarios para restablecer el servicio a la brevedad posible.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Fue el pasado 14 de marzo, con la captura de un presunto líder delincuencial apodado “El Huevo” que la ciudad de Nuevo Laredo quedó paralizada por balaceras.

Publicado originalmente en El Sol de Tampico