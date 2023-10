Cruz y Loera no mueven un dedo ante la grave crisis migrante provocada por la 4T

La gran tragedia social en Juárez provocada por la dictadura de Morena, que no le importa la dignidad de la persona ni los derechos humanos y que está claro, alienta para desestabilizar al estado, estalló más fuerte que nunca y no bastó la tragedia que mató a 40 personas en marzo para que la 4T en verdad hiciera algo por arreglar la migración descontrolada.

Una buena parte de que el problema esté fuera de control es culpa del alcalde de Juárez, Cruz Pérez, por no exigir al presidente de la república una solución, porque sigue pensando que, si se enfrenta con él, perderá su oportunidad de ser candidato otra vez, así se las gasta el alcalde en lugar de defender a los juarenses, porque le ha quedado muy, pero muy grande el puesto, la grilla es lo suyo.

Cruz está preocupado por quedar bien y no importa si viola la ley en la campaña anticipada de la corcholata Claudia Sheinbaum, distraído en hacerle reuniones o grupos de WhatsApp y como Pilatos, se lava las manos de esta grave crisis humanitaria y económica que se está presentando.

No mueven al alcalde las condiciones difíciles que viven niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas y tampoco el dejar al último a los juarenses y como todos los funcionarios chihuahuenses que trabajan para Morena, están más preocupados por perder el hueso.

De Loera de la Rosa no esperemos nada, está ausente de cualquier gestión que pueda ayudar a la crisis migrante, aunque se la pasa diciendo que es representante del presidente de la república, lo que no sirve de nada, él está ahí como un simple aplaudidor, y en Acción Nacional le exigimos que trabaje porque ya es hora que demuestre algo de interés y se conmueva.

Así gobierna Morena, su incapacidad nos tiene en condiciones que nunca pensamos se presentarían: el cierre de puentes internacionales, la interrupción de transporte de mercancías por ferrocarril, lo que afecta la industria maquiladora de la cual dependen un gran porcentaje de habitantes, lo que pegará en el bolsillo de los chihuahuenses.

Lo decimos fuerte y claro, el gobierno federal y local que, para mala fortuna, están en manos del partido más irresponsable, improvisado y negligente de la historia de México, será responsable si se presenta otra tragedia, por su profunda negligencia en el tema de la migración.

A Palacio Nacional, a Morena le exigimos que voltee a ver a Ciudad Juárez, que no esté preocupado nomás por el sur. El abandono a los migrantes es brutal, no tienen a dónde ir, dónde se les reciba y no hay una certeza de que los vayan a recibir en Estados Unidos; no hay un presupuesto para regresarlos a sus lugares de origen y el gobierno federal hace como si no pasara nada.

En días pasados tuvimos la visita de la senadora Kenia López y del diputado federal Jorge Triana, quienes estuvieron tomando nota de la grave crisis, y tenemos confianza que pongan en la agenda nacional lo que está haciendo el gobierno federal de Morena.

Coincidimos con nuestro amigo Jorge Triana, quien dice que la tragedia que sucede en Juárez debe visibilizarse lo que está ocurriendo en Juárez, dado que en el gobierno federal hay una política de esconder las cosas, de que no se sepa lo que está sucediendo, lo que también tiene en una situación de alto riesgo a los juarenses.

No hacen nada por las y los migrantes que sufren homicidios, golpizas y violaciones de todo tipo, esto no cambiará si al frente de la política de migración está el indolente e incapaz Francisco Garduño, cuando es corresponsable directo de la tragedia de los 40 migrantes, no se ordene el flujo en la frontera sur y despiadadamente se bajen recursos a este rubro.