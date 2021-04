Por: Alejandro Díaz

Esa fue la pregunta que uno de mis hijos me hizo y que reafirma mi enojo, mi decepción y el sentimiento de indignación por la burla de los políticos de siempre. Me siento así, porque aquellos que han hecho de la política una forma de vida, han abusado con sus excesos, su corrupción y su desprecio por nosotros los ciudadanos. Los políticos corruptos de siempre se han encargado de que muchos nos sintamos así.

¿Te pasa a ti también?, ¿te sientes enojado, decepcionado y burlado?, estoy seguro de que sí, a diferencia de los políticos, que dirán otra cosa totalmente diferente.

Llegamos hasta aquí, porque por mucho tiempo nos hicieron creer que no había otra opción, luego los ciudadanos comenzamos a explorar nuevas alternativas, esperando resultados diferentes; sin embargo, fue lo mismo. No importa el color del partido, todos son la misma cosa: corruptos, incompetentes, bandidos y cínicos. Sólo cambian de color, pero sus mañas son las mismas.

No importa de qué color se disfracen los políticos, siempre son una farsa. Hoy están en un partido, pero si mañana les conviene más estar en otro, pues tan fácil se cambian de color, y entonces resulta que ese partido al que siempre habían atacado, de repente se vuelve maravilloso, y el partido al que siempre habían pertenecido de repente es lo peor.

Los políticos que antes eran sus enemigos ahora son sus grandes amigos, y los que antes eran amigos, ahora son enemigos irreconciliables.

Los políticos, los partidos y los gobiernos de siempre dicen que se preocupan por ti, pero no es cierto, sólo se preocupan por el puesto. Dicen que se interesan por tus problemas, pero no es cierto, sólo se interesan por el hueso. Tus problemas ni siquiera los conocen… ni les preocupa saber lo que te pasa, sólo miran de lejitos, al cabo seguimos votando por ellos. De todos no se hace uno.

Llegamos hasta aquí, porque vemos que los políticos de siempre, sin importar su color partidista, nos han fallado una y otra y otra vez. Todas esas decepciones hicieron que nos hartáramos. Por culpa de estos malos políticos, la gente no sólo no logra cumplir sus objetivos, sino que sus problemas son cada vez más grandes. No es casualidad el enojo, el mal humor social, es consecuencia de los abusos y omisiones de los políticos de siempre. Mientras muchas familias no logran tener ni lo esencial, ellos viven como reyes a costa de nuestros impuestos. Eso ya no lo vamos a tolerar más. Este es el momento en que los ciudadanos se las vamos a cobrar a estos políticos sinvergüenzas.

En resumen, llegamos hasta aquí porque:

Los políticos no sienten lealtad por nosotros los ciudadanos. Su lealtad es al dinero y al poder. Todo lo que hacen, lo hacen por el hueso, sólo eso les importa.

Los ciudadanos estamos hasta el gorro de los políticos y de los gobiernos corruptos que no saben trabajar ni dar resultados, que sólo nos han mentido y robado.

Los ciudadanos tenemos el poder para cambiar las cosas, castigar a los políticos y a los partidos de siempre. Ya va siendo hora de que les pongamos un alto ¿no?

Los de siempre, han fallado siempre. Afortunadamente, en la vida se aprende tarde o temprano, y tú ya aprendiste que no debes confiar en ellos.

Es una realidad que si los ciudadanos no tomamos el control, esto no sólo no va a mejorar con los políticos de siempre, sino que se va a poner mucho peor.

De todos no se hace uno.

Es hora de tomar una gran decisión: ¿seguimos igual o nos atrevemos a hacer que las cosas cambien de fondo? Yo ya decidí atreverme. Atrévete conmigo.

Tú ya aprendiste que sólo alguien como tú, te puede entender y sólo alguien como tú se puede interesar verdaderamente en tu vida, en tu familia, en tus sueños. ¿Y sabes qué? de ti depende que esto acabe. Es hora de decidir.

Nosotros contra ellos, y los vamos a vencer, porque tenemos la mayor fuerza y la mejor arma, tu voto. El 6 de junio, ponle fin a la farsa política…

Llegó el momento de cobrarles todos estos años de olvido y de exclusión, de sus excesos y de su corrupción. Es hora de hacer cambios de fondo…

El 6 de junio, tú y yo vamos a celebrar el triunfo en esta gran batalla de los de ciudadanos contra políticos, la batalla del pueblo contra los políticos, la batalla de tu familia contra los corruptos…

Vota por tu familia, vota para recuperar el rumbo que Chihuahua merece; sabiendo que de todos ellos no se hace uno, votemos por un partido nuevo y sin pasado, vota por un candidato ciudadano, libre y limpio.





Alejandro Díaz

Candidato a gobernador de Chihuahua

por el Partido Fuerza por México