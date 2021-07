El Espectador | No le quitan el sueño al Presidente

“Hoy, en el Pulso de la Salud, consideramos importante el volver a tratar el tema de medicamentos oncológicos, en particular lo que se utiliza en el tratamiento de los niños con cáncer”, dijo ayer en la mañanera Jorge Alcocer Varela, el titular de la Secretaría de Salud. “En esta primera lámina, como les fue informado hace una semana, la demanda del sector Salud incluyó mil 840 claves y, como ustedes pueden ver, estas correspondieron a las piezas compradas, 217 millones 329 mil 862; las entregadas, por arriba de 26 millones: y un monto contratado que está arriba de 76 mil 969 millones de pesos. Hubo ahorros y reiteramos que, en esta ocasión, en forma no lograda antes, participaron 335 proveedores de 14 países diferentes”.

Fuentes de la industria farmacéutica nos indican que están jugando con los números y las cuentas no les van a salir a ras de tierra. Los empresarios siguen de cerca los mensajes que salen desde Palacio Nacional para conocer cómo serán atacados horas después de que los ponen como enemigos de los mexicanos.

Juegan con las cifras por ejemplo, nos cuentan, cuando dicen que han generado ahorros. En realidad, explican, los recursos erogados por parte del Gobierno federal se han mantenido en un valor parecido. Recuerdan que en el lapso 2013-2018 se ejercieron recursos en la compra de medicamentos, en promedio mensual de cuatro mil 985 millones de pesos. En tanto que en el periodo 2019-2020 se han ejercido, promedio mensual, cinco mil 495 millones de pesos. Es decir, cerca de 511 millones de pesos mensuales más, con un número menor de piezas consumidas por las instituciones del sector público.

“Dicho en otras palabras, el precio unitario anual de medicamentos por pieza que se tenía en el lapso 2013-2018 fue de 35.97 pesos, en tanto que el precio unitario anual de medicamentos adquiridos en el periodo 2019-2020 ha sido de 49.61 pesos, es decir, el precio promedio de los medicamentos en ambos periodos ha crecido 38 por ciento”, aseguran empresarios del sector.

Luego de la conferencia nos comentan: “Así, se puede demostrar cómo los cambios en los esquemas de compra de medicamentos que ha ensayado el Gobierno federal en los últimos dos años y ocho meses distan de ser eficientes y eficaces en la consecución de las mejores condiciones que requiere el Estado en las contrataciones públicas y ponen en duda si los ahorros que presume el titular de la Secretaría de Salud son reales”.

Otro mensaje que comentaron, lo soltó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ayer:

“Estaba muy mal el abasto de medicamentos, heredamos un desastre en todo lo relacionado con el abasto de medicamentos. No sólo no había medicamentos para enfermos de cáncer, para niños de cáncer, sino los adulteraban, tenemos casos en donde fallecieron personas por la aplicación de medicamentos adulterados. Entonces, sí es una necesidad el resolver el problema del abasto”.

Acepta que hay desabasto, pero no por su culpa.

“Esos grupos de intereses creados, que son políticos y medios de comunicación, pues han aprovechado también lo de la escasez de medicamentos para lanzar una campaña en contra nuestra”.

Es una campaña en su contra, según él.

“Pero aquí lo importante es tener la conciencia tranquila. Si nosotros no hiciéramos nada y faltaran los medicamentos, y no hiciéramos absolutamente nada o mantuviésemos el sistema de la simulación, de que aquí están tus medicamentos, nada más que es agua o quién sabe qué cosa, qué sustancia, pues entonces sí no se podría dormir tranquilo”.

Que duerme tranquilo.