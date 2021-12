La historia de México y la historia de la 4T se continúan escribiendo

“Con el pueblo todo, sin el pueblo nada” Lic. Benito Juárez García.

Para construir la modernidad del pueblo de México se debe conocer la historia.

Cada mañana desde hace tres años el Lic. Andrés Manuel López Obrador nos informa del estado que guarda nuestro país en todos los temas de agenda pública. El pueblo no estamos aislados de lo que sucede.

Participar en la vida pública es un sueño de tantos y tantas mexicanas como yo.

Los ejercicios de participación ciudadana en este gobierno de la 4T son la oportunidad para formar parte de algunas decisiones importantes de nuestro país, ya no existe el divorcio entre el pueblo y el gobierno.

Nosotros necesitamos del gobierno y el gobierno necesita de nosotros. No podemos dejar que el conservadurismo tome las decisiones, las decisiones son del pueblo de México y de los gobiernos que buscan la consulta ciudadana en la toma de sus decisiones.

Y a pesar de las ideas liberales opositoras al conservadurismo, este gobierno no deja fuera a sus opositores a los cuales les pregunto: ¿Cuánto reciben sin discriminación sus pensiones y becas del Bienestar?

Con ello se demuestra que es un gobierno para todos sin importar creencias, clases, organizaciones, partidos políticos o sectores económicos. Eso sí poniendo justicia, todos, pero primero los pobres.

Soy hija de maestros y hermana de maestros, la mala Reforma Educativa perdió vigencia, son las maestras y maestros los que forman al pueblo de México y siempre tienen que ser tomados en cuenta en las decisiones que les afectan.

Soy nieta de un pequeño ejidatario que siempre deseó tener un tractor, hoy veo que los ejidatarios y los comuneros tienen acceso a beneficios agrícolas.

Llegar a foros internacionales y decir con claridad que tenemos que defender nuestra economía porque de lo contrario podríamos perder nuestra soberanía, sólo nuestro presidente tuvo el valor de decirlo, ¿por qué? Porque sencillamente está convencido que la soberanía es la dignidad del pueblo.

El pasado 1 de diciembre de este año 2021 el Zócalo capitalino volvió a convertirse en la plaza de la democracia, cambiar la vida del pueblo de México no ha sido fácil, comenzar a generar los cambios desde la práctica administrativa hasta la reforma a ley, ha requerido de un gran esfuerzo.

Como él nos lo ha pedido, que no lo dejemos solo. Sé que no me conoce, Sr. Presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador, pero soy una mexicana que está dispuesta siempre a apoyar las ideas liberales transformadoras del pueblo de México.

¡Me siento orgullosa de ser hija de estas hermosas tierras norteñas!