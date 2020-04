Las Pymes mueven a México

Muchos miran el empresario como lobo que hay que abatir; otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar. Pero muy pocos lo ven como el caballo que tira del carro Winston Churchill

Las PYMES se consideran un factor muy importante en la creación de empleos y base primordial de su economía, obteniendo con esto alto crecimiento económico y bienestar.

Las PYMES en México han ayudado a descentralizar las grandes ciudades para que los municipios o poblados pequeños se logren urbanizar, en algunos de ellos logran exportar sus productos.

Desde hace mucho tiempo las PYMES han logrado ser el sustento principal para miles de familias mexicanas, sin tener que realizar trabajos adicionales, como también muchas de ellas han logrado pasar a las siguientes generaciones ya que son de carácter familiar.

Durante el año 2018, en el País existían poco más de 4.1 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, clasificadas en los sectores de manufacturas, comercio y servicios privados no financieros. (INEGI) Es una clara señal que debemos poner atención a este tipo de empresas y verlas como lo que son: la base de la economía mexicana. ¿Qué pasara con todas las PYMES a nivel nacional ante la negativa del Ejecutivo de otorgarles estímulos fiscales y reducir impuestos?

El presidente Andrés Manuel López Obrador descarto hasta el momento que vayan a darse, aunque al mismo tiempo garantizo que no existían modificaciones en materia de política fiscal o la promoción de nuevos impuestos.

México es miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la cual ha recomendado una serie de mediadas emergentes de carácter fiscal a los gobiernos cuya finalidad es poder evitar que se profundice una crisis económica.

Entre ellas están el diferimiento o la condonación de pagos de impuestos, la eliminación de pagos anticipados a cuenta del impuesto final o en su caso el poder ajustarlos a la realidad que están viviendo las empresas con esta crisis, simplificación y celeridad en los procesos para obtener devoluciones del IVA.

Creo que ante la presencia del COVID19 en México y el impacto que ello implica en su economía y negocios, el gobierno federal habría de garantizar estímulos fiscales especialmente para las pequeñas y medianas empresas. (PYMES)

Si obligan a las PYMES a pagar como se pretende y cumplir con sus labores como es debido sin ningún apoyo fiscal o alguna medida para ayudar con la depresión por la que todos estamos pasando, “van a hacer que desaparezcan” No, no queremos eso! No se le está pidiendo al presidente que se les regale nada, solo se le pide el apoyo fiscal para que puedan seguir trabajando, laborando y así seguir mantenido a miles de familias mexicanas.