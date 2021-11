Los fraudes bancarios y la Navidad

Por: Luis A. Gómez

Día a día la inclusión financiera aumenta, lo que significa que cada vez más personas tienen acceso a los servicios financieros y bancarios en nuestro país. Sin embargo, esto significa que también cada vez más personas son propensas a ser víctimas de un fraude financiero.

Las fechas navideñas siempre son épocas en donde la gente gasta más dinero del que normalmente acostumbra, pues las compras navideñas y los aguinaldos provocan que los centros comerciales estén más llenos de lo habitual. Esta Navidad evita ser víctima de un fraude bancario siguiendo estos consejos para prevenirlos:

1.- Sólo lo indispensable.- No es conveniente tener demasiadas cuentas bancarias o tarjetas de crédito, recuerda que entre más instrumentos tengas, más tiempo te tomará estar monitoreándolos. Si tienes cuentas que no usas o usas muy poco, opta por cancelarlas.

2.- No las cargues.- Sólo lleva contigo una o dos tarjetas, ya sea de crédito o débito, las demás guárdalas en casa, en un lugar secreto y seguro. Realmente no es necesario traerlas siempre contigo, pues siempre estás expuesto a perder tu cartera o ser víctima de un asalto.

3.- Cuida tu contraseña.- Memoriza el Número de Identificación Personal (NIP) de tus tarjetas y no se lo digas a nadie, y mucho menos lo escribas en un papel o en las notas de la computadora o el celular. No importa que uses el mismo NIP para todas tus tarjetas, lo que importa es que nadie lo sepa y no exista evidencia de él.

4.- Cuida la información de tu tarjeta.- Solamente se necesitan 3 datos de una tarjeta para poder hacer cualquier compra en línea: los 16 dígitos del frente, la fecha de vencimiento y el número de seguridad de 3 dígitos que viene al reverso, jamás des estos 3 datos a nadie. Si vas a hacer una compra a distancia, prefiere hacerlo en línea y no por teléfono, ya que vía telefónica tendrías que darle estos datos a un operador. Cuando hagas compras en línea, verifica que la página sea segura, observando un candadito color verde enseguida de la dirección web.

5.- Monitorea.- Revisa cada mes detenidamente el estado de cuenta de todas tus cuentas, para corroborar que reconoces todos los movimientos. Si hay alguno que te parezca extraño, no dudes en llamar al centro de atención telefónica del banco emisor.

6.- Observa.- Cuando hagas compras en comercios establecidos, nunca pierdas de vista tu tarjeta, solicita que lleven la terminal a tu lugar o tú dirígete a donde el comercio la tenga.

Recuerda que ninguna medida está de más, y si ya fuiste víctima de algún fraude o suplantación de identidad, puedes acudir directamente a la sucursal bancaria, llamar al teléfono de la institución o solicitar asesoría en la Condusef.

LAF y MF Luis Gómez

Analista financiero

Maestro en Finanzas y Director General del Colegio de Negocios