Mi registro para ser precandidata a diputada federal por el Distrito federal 6 por el partido Morena

La transformación a la vida democrática de nuestro país se ha dado.

Hoy podemos las y los ciudadanos participar de igual a igual a aspirar a un cargo de elección popular. La democracia participativa es la oportunidad para que todas y todos formemos parte de las decisiones, y esto es lo que ha venido haciendo nuestro presidente, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, con las consultas que nos ha puesto a nuestra consideración.

Hoy la opinión de las y los ciudadanos cuenta y se ejerce mediante el referéndum, el plebiscito y la revocación del mandato.

Romper con esas costumbres viciosas de los partidos políticos que cuando un ciudadano o ciudadana deseaba aspirar a un cargo público requería la decisión de una cabeza de grupo ya ha terminado, hoy las ciudadanas y ciudadanos podemos solicitar nuestro registro al partido Movimiento de Regeneración Nacional y son otros ciudadanas y ciudadanos los que deciden quién será su candidato mediante una encuesta.

En el partido Morena encontré el espacio abierto como ciudadana sin necesidad de una filiación partidista.

En Morena todas y todos contamos y juntas y juntos podemos lograr el cambio verdadero y la transformación del país.

Desde Morena se trabaja por abatir la pobreza, la desigualdad social, las violaciones a Derechos Humanos y la corrupción gubernamental. El principal objetivo, construir una sociedad libre, justa, solidaria, democrática y fraterna.

El día de ayer, cinco de enero de 2021, me registré como aspirante a ser precandidata a diputada federal por el Distrito 6.

Durante toda mi vida me he preparado para servir a Chihuahua, así lo he venido haciendo desde el ejercicio de la administración pública en el Poder Ejecutivo estatal, como editorialista y como catedrática de la Facultad de Derecho.

Nací en Chihuahua capital, soy hija del Profr. Juan Cuauhtémoc Segovia Chávez y la Profra Adelina Luján Gutiérrez, obtuve el título de Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y el grado de Maestra en Derechos Humanos por la misma universidad y estoy lista para representar a las y los chihuahuenses en el congreso federal desde la Cámara de Diputados.

Estoy segura que desde este espacio de representación dará la oportunidad de trabajar en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, siempre en beneficio de todas y todos los mexicanos y chihuahuenses.

Entendida estoy que la representación ciudadana es un servicio.

¡Me siento orgullosa de ser hija de estas hermosas tierras norteñas!