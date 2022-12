El sistema político electoral mexicano es funcional y ha otorgado certeza a las elecciones en nuestro país. Hoy con el famoso Plan B, antes la reforma constitucional, arroja una serie de incertidumbres donde mucho se habla de un lado y de otro, pero poco se está haciendo para lograr ponerse de acuerdo en las reglas del juego para este 2024, en la renovación del titular del Poder Ejecutivo nacional, así como otras elecciones a lo largo y ancho del país.

México es el vehículo, tiene un conductor, copiloto, y pasajeros que van camino al 2024, el primero de ellos quiere cambiar los neumáticos porque considera que para el camino que van a emprender sería mucho más seguro, nomás que necesita de la venia de las demás personas que lo acompañan, por sí mismo no le alcanza hacer esta sustitución, al recibir la negativa tiene varias opciones, una que ya fue agotada y no aceptada, y ahora puede tener la opción de pinchar las llantas y parcharlas, con los diferentes tipos que tienen en la vulcanizadora, pueden ser buenos o malos, pero no será lo mismo de como estaba al inicio el neumático, la pregunta nos hacemos, ¿será seguro el viaje?

Tendremos que comprender que en el auto vamos todo, todas y con esto quiero decir que la mejor forma de emprender un camino es llevar una actitud positiva, de tolerancia, de acuerdos, porque no es un viaje directo, lleva algunas pausas, pueden ser para poner combustible en alguna estación, de descanso, o cualquier otra interrupción, nos tendremos que poner de acuerdo, sentarnos y buscar ceder en unas cosas y defender las que consideramos no deben moverse, no todo está mal ni todo está bien, claro que podemos mejorar, que sea con la voluntad de todos, no sólo del que lleva el volante, o la negativa de los viajeros.

Los órganos autónomos, administrativos y jurisdiccionales, además de las fiscalías de delitos electorales, trabajan para tener un mejor país, se respetan las leyes y los procedimientos, se revisan las resoluciones; Tenemos una columna vertebral que atiende las impugnaciones y que dan una verdadera legalidad al proceso. La ciudadanía ha demostrado que hacer suyo no sólo al INE, sino todas las demás autoridades de la materia, porque nos dimos cuenta de que nuestro voto da rumbo a México, que tenemos diferentes formas de pensar, pero el respeto se ha dado y para muestra tenemos una paz social, que hoy goza nuestra nación.

Las reglas son muy importantes, pues es determinar qué se puede y qué no se puede hacer, imaginemos que vamos en este mismo auto y cada quien quiere tomar caminos distintos para llegar al mismo lugar, unos pueden ser más cortos pero más riesgosos y otros pueden ser más largos pero seguros. La ruta la debemos de seleccionar todos, no sólo unos, porque de lo contrario el recorrido será muy difícil para todos.

La división de voluntades es lo que no podemos permitir, somos mexicanos que compartimos un mismo territorio, con un mosaico rico de culturas y costumbres, con respeto, con inteligencia, buscando el bien común. México logrará de nuevo, como ya lo ha demostrado, tener elecciones libres, pacíficas y limpias, la justicia electoral ha dado esa credibilidad a aquellas personas que lo han solicitado, por lo que los siguientes meses veremos de nuevo las diferentes opiniones que tienen los partidos políticos en este llamado Plan B.

Si ponemos a México por delante no vamos a necesitar vulcanizar nuestro sistema electoral. ¿Tú qué crees que va a pasar?