El chihuahuense Manuel Rascón es finalista del Premio Internacional al Mérito Médico Estudiantil

De entre más de 3315 médicos en formación alumnos de Universidades de México y Latinoamérica, el joven chihuahuense Manuel Abraham Rascón Valenzuela, fue nombrado finalista del programa “Tercer Premio Internacional al Mérito Médico Estudiantil”, organizado por la agrupación Alianza Médica, esto con el objetivo enaltecer los valores de la medicina.

Impulsar el papel que juega el médico en formación dentro de la sociedad para la construcción de un nuevo modelo de salud más eficiente y humano es otro de los fines de este proyecto que es respaldado por organizaciones de talla mundial como el japanese Medical Institute (Tokio, Japón), Prometeo Health Group (MX), Charisma University (UK), The New York Academy of Sciences y la Universidad Albert Einstein (MX).

La Gran Fraternidad Alianza Médica, reconoce el esfuerzo de Manuel Abraham Rascón en etapas pasadas y, expresaron a través de un comunicado dirigido al estudiante, que su participación demuestra grandes capacidades académicas.

Agregaron “Estamos seguros de que será un médico de excelencia que ejercerá su profesión con orgullo” y enfatizaron que sin duda, Rascón Valenzuela enaltecerá los valores que distinguen a la fraternidad que son: “humildad ante el conocimiento, humanismo con el paciente y honor por la profesión”.

Mario Acosta Mejía, presidente internacional de Prometeo Health Group firma el reconocimiento que se hizo llegar al chihuahuense quien también recibió el nombramiento de “Embajador Nacional de Alianza Médica”.

Esta última distinción lo compromete a enaltecer con humanidad, humanismo y honor la profesión médica, sumando para evolucionar la práctica clínica en México y en el Mundo, según la filosofía de Alianza Médica.

Manuel Abraham Rascón Valenzuela es estudiante de la Universidad de Durango, campus Chihuahua, donde actualmente cursa el octavo semestre de la carrera de medicina, también es consejero universitario y como se mencionó, finalista del Tercer Premio Internacional al Mérito Médico Estudiantil.

Miles de jóvenes de diferentes instituciones de Latinoamérica toman parte en este concurso con duración de un año; la gran final se celebra a finales de enero y el premio es una beca de estudios de posgrado en la Universidad de Harvard.

Cabe mencionar que Alianza Médica, fue creada en México por profesionales de la medicina con la finalidad de fomentar la educación médica y la mejora del sistema de salud.