[GALERÍA] Se quedan sin poder viajar, con las maletas hechas

Tras la llegada del Covid-19, la cifra de vuelos cancelados aumentó notablemente en las distintas aerolíneas del mundo. Miles de personas se vieron afectadas por la anulación de su viaje, ocasionando desilusión y frustración, pues la mayoría de ellos hicieron esfuerzos extraordinarios por viajar a distintas partes de México y el mundo.

Como consecuencia, la industria turística podría llegar a perder hasta 239.2 mil millones de pesos, según lo calculado por el Centro de Investigación y Competitividad Turística, debido a que las fechas de llegada del virus coincidieron con la temporada vacacional de Semana Santa y aún se encuentra en duda la afectación que ocasionará en los próximos meses.

Para algunos, el viaje era solo por placer y diversión, pero para otros, la cancelación implicó el no poder ver a sus seres queridos de otra parte del mundo; mientras que unos más perdieron la oportunidad de participar en eventos deportivos de talla internacional.

Fotografías: Cortesía Entrevistados

Cristina Alba

Viaje cancelado a Tokio, Japón

“Yo soy corredora y participo en maratones internacionales, me encuentro en el camino de hacer los seis maratones principales del mundo: los famosos ‘Majors’; hice Chicago en 2018 y en septiembre del 2019 fui seleccionada para correr Tokio el pasado 1 de marzo, sin embargo, se canceló el viaje por obvias razones. Fue un golpe emocional y financiero fuerte, compré dos vuelos diferentes ya que el primero pasaba por China, y no pude recuperar ninguno de los dos. Me preparé por cinco meses, entrené en invierno, sacrifiqué posadas, contraté un coach para mejorar mi marca y se convirtió en un sueño truncado”.

Giovanna Chávez

Viaje cancelado a Niza, Francia

“Iba a viajar a Niza, Francia, el 22 de marzo para visitar a mi hija que está allá de Au Pair (no pudo volver y aún sigue ahí), me cancelaron el viaje una semana antes, lo que a ambas nos puso muy tristes ya que tengo más de ocho meses sin verla y la emoción por irnos a pasar unos días juntas era muy grande... creo que iré a visitarla en julio ya que allá ya terminaron la cuarentena”.

Tere Lucy Domínguez

Dueña de agencia de viajes

"A raíz de la pandemia y las afectaciones que ha originado en todos los aspectos a la población, ha significado que la industria del turismo sea de las más afectadas, ya que una de las temporadas más altas, turística mente hablando, como lo es Semana Santa y Pascua, fue cancelada. No ha sido tarea fácil y en la medida de las posibilidades de cada uno se fueron cerrando acuerdos y adecuando nuevas fechas de salidas, hospedajes, vuelos, etc. Agradezco la confianza y comprensión de miles de clientes ante esta situación, que para el bienestar de todos deseamos pase pronto; estaremos listos para ofrecer unas magníficas vacaciones”.

Javier Mimbela

Viaje cancelado a Punta Mita, Nayarit

“En mi caso, iba a viajar a la Riviera Nayarita porque mi hermano se casaba el primero de julio, pero por la pandemia el viaje fue cancelado. Para nosotros implicó un gran sacrificio pues llevábamos más de un año planeándolo, sin embargo, esperaremos a que la contingencia pase para estar en la playa festejando y descansando un poco del confinamiento”.

Lucy Montaño

Viaje cancelado a Puerto Vallarta, Jalisco

“A veces no valoramos los esfuerzos que hay detrás de un viaje, pero a muchos se nos canceló todo y para poder posponerlo tuvimos que cambiar vuelos y demás, lo que implicó un gasto extra. Lo importante es tener salud y bienestar en esta temporada de cuidado, pero deseamos que pronto la vida social se recupere y se puedan realizar todos los planes cancelados”.

Gabriela Arias

Viaje cancelado a San Antonio, Texas

“Para las vacaciones de Semana Santa planeaba viajar del día 9 al 16 de abril, todo era para visitar a mis amigos que tengo en San Antonio ya que no los había visto desde junio y los extraño mucho, aparte que son de mis amigos más cercanos y aquí en Chihuahua no tengo amistades como las que tengo en San Antonio, de hecho, lloré como por una semana”.

Deyanira Vargas

Viaje cancelado a India y a Cuba

“Cambiar mis viajes fue un reto, al principio me dio tristeza porque amo viajar… es mi pasión, después recordé lo que implica adaptarse o morir, todo depende de la mente, así que hoy siento que el día que vuelva a viajar será más maravilloso, lo valoraré más. Comprendí que ahora el viaje era hacia dentro de mí misma, una introspección y es genial aceptar las cosas porque nos libera del sufrimiento”.

Mayra Alvídrez

Viaje cancelado a Mazatlán, Sinaloa

“Nosotros teníamos destino a Mazatlán. Yo y dos amigas planeamos el viaje con tres meses de anticipación para Semana Santa, nos fue muy frustrante el no poder efectuarlo ya que lo esperábamos con muchas ansias porque lo veíamos como un desfogue de todo el estrés laboral. La agencia nos respondió bien y nos cambió la fecha para agosto y esperemos y se pueda efectuar”.