Ciclistas chihuahuenses “Güero Trek” y Jesús Valdez se casan en Nayarit

El chihuahuense Carlos Alberto Valles “El Güero Trek” y su pareja Jesús Valdez se casaron en Jomulco Nayarit, estado de donde es originario Jesús, evento que habían comunicado a este medio de comunicación el año pasado, donde asistieron sus amistades y familiares dando el apoyo total a los recién casados.

La era digital fue el medio para que se conocieran; el originario del Estado Grande, quien es promotor de ciclismo extremo, después de tratar a su pareja por un mes vía virtual, decidió viajar a San Miguel El Alto, Jalisco, donde se encontraba en ese momento Jesús con el objetivo de conocerse personalmente, quien iba preparado con las sortijas para proponerle matrimonio, recibiendo un sí.

Chihuahua

Carlos tiene 48 años de edad y Jesús 45, siendo la segunda pareja que contrae nupcias en este estado que permite la unión igualitaria, anteriormente fueron dos mujeres quienes se casaron.

Los hoy esposos subieron a sus redes sociales videos y fotos del enlace donde se puede apreciar las felicitaciones que reciben por parte de los asistentes y los buenos deseos ahora en esta nueva etapa que inician juntos.

Es de mencionar que entre sus proyectos futuros está la adopción de niños, especificando que desean un varón, sin embargo, primero desean estar saber los requisitos y todo sobre los trámites para llevar todo el proceso legalmente dentro de las normas que solicitan las instituciones y darle un hogar a un bebé.

Después de vivir su sueño, como ellos mismos lo catalogaron en sus plataformas “como la boda del año, entre sus planes está el vivir en Chihuahua, para continuar creciendo profesionalmente con el apoyo mutuo.

En la visita que realizaron, anteriormente, a este medio expresaron: “Desde que tengo uso de razón me incliné por personas de mi propio sexo y mis padres se dieron cuenta de que era diferente a mis hermanos, esto por mis actitudes, forma de pensar, nunca fui ‘amanerado’ y mi delicadeza, esto último fue parte fundamental para que mis padres se enteraran de que me inclinaba por personas de mi mismo sexo, me apoyaron en todo momento, en total somos 7 hermanos, tres de ellos, incluyéndome, homosexuales”.

Por otro lado, El Güero Trek dijo: “Tengo 48 años, siempre estuve consciente de que me gustaban los hombres pero fue hasta los 22 años de edad que les dije a mis padres que era gay, a mi mamá primero ella me dijo -estas aceptado en la familia, mi papá era más negativo no aceptaba, pero al paso de los años me aceptó como soy”.