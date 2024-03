No planificar ni establecer un presupuesto, principales errores al vacacionar: Condusef

Las familias mexicanas gastan un promedio de 9 mil 200 pesos en vacaciones de Semana Santa, incluyendo viajes, actividades y comidas, de acuerdo a datos de la revista Forbes México; pero no planificar con anticipación el viaje, ni establecer un presupuesto, impactarán en la estabilidad financiera.

Estas vacaciones significan una de las derramas económicas más importantes para el país, pero también representan un gasto muy fuerte para las familias, ya que muchas de ellas todavía no logran salir de la famosa cuesta de enero.

La Condusef expuso que las vacaciones de Semana Santa son un momento muy esperado por muchas y muchos, pues son la oportunidad perfecta para salir y disfrutar de un merecido descanso. Sin embargo, viajar durante esta temporada puede suponer retos financieros, sobre todo para aquellos que desean aprovechar al máximo su experiencia sin excederse en gastos.

Por ello, es esencial considerar una serie de consejos financieros para viajar de manera inteligente durante estas vacaciones, asegurando que cada peso gastado aporte un valor real a la experiencia y evitando poner en riesgo tu estabilidad financiera.

Algunas prácticas que deben evitarse es no planificar con anticipación: Si no planificas con suficiente antelación, corres el riesgo de no encontrar las mejores ofertas y opciones que se ajusten a tu presupuesto. Además, dejar todo para última hora puede llevar a decisiones apresuradas y gastos adicionales debido a la falta de disponibilidad.

Además, no establecer un presupuesto: No establecer un presupuesto claro y realista es una receta para el desastre financiero durante tus vacaciones de Semana Santa. Si no analizas tu economía y estableces límites claros de gasto, es probable que te encuentres gastando más de lo que puedes permitirte. La falta de un presupuesto puede llevar a gastos impulsivos y excesivos, dejándote con deudas y preocupaciones financieras al regresar a casa.

Para prevenirlo, la mejor opción es diseñar un itinerario teniendo en cuenta tu presupuesto y los aspectos cruciales del viaje, asignando a cada uno una cantidad específica.

Una más tiene que ver con no buscar alternativas económicas: Esto puede resultar en un gasto excesivo durante tus vacaciones de Semana Santa. Si no exploras opciones más económicas para el alojamiento, transporte, alimentación y entretenimiento, es probable que termines gastando más de lo necesario. Lo mejor es buscar opciones alternativas que te ayuden a reducir los costos.

Y evitar a toda costa caer en estafas y fraudes: Si no investigas la veracidad y reputación de las agencias de viajes en línea, corres el riesgo de caer en engaños y perder dinero. No tomar medidas preventivas para evitar estafas puede resultar en pérdidas financieras significativas y arruinar tus vacaciones.

Para ello, la Condusef emitió una serie de recomendaciones como asegurarse de obtener información adicional sobre las condiciones y términos del servicio ofertado; confirmar la veracidad y reputación de la agencia que ofrece el servicio, así como su registro oficial ante las autoridades correspondientes; evitar realizar trasferencias bancarias o pagos como anticipo para obtener la oferta del paquete vacacional.