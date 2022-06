La bailarina chihuahuense, Roberta Ramírez nació para el baile, su gran pasión

La joven Roberta Ramírez Rivera cuenta con 13 años, y acaba de terminar el primer año de secundaria, indicando la chihuahuense que su pasión es el baile: “Mi mamá me llevó de chiquita a clases de jazz, tenía 2 años cuando empecé en ‘Class Jazz’ siendo hasta el día de hoy mi academia, me gustaba mucho bailar y así comenzó el gusto por este arte, desde entonces no he parado, mi entrenamiento ha sido continuo comencé con clases de jazz , luego de ballet, después siguió el hip hop y por último decidí entrar a acrobacia, teniendo ya 11 años ejerciendo”, expresó la adolescente.

Su vasta experiencia la ha llevado a reinventarse y montar su propia coreografía: “Lo había trabajado en las clases de jazz, inventar mi propia coreografía y luego ejecutarla, pero hasta hace unos días inicié con el taller “Un Bailarín Versátil” donde puse en práctica mis conocimientos adquiridos a lo largo de estos años, ya que además de darles un curso básico de jazz de igual modo monté un baile a niñas de entre 5 a 10 años que asistieron a este taller que impartí como agradecimiento al apoyo que me dio el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (Pecda), el año pasado, el cual me otorgó una beca para que pudiera asistir a convenciones y talleres de baile en varias ciudades de la República Mexicana como Monterrey, Ciudad de México, Acapulco y Cancún, siendo de gran ayuda para mi preparación dancística y crezca mi currículum artístico.

Indica que la danza le ha dejado muchas satisfacciones, como el vencer miedos, lograr metas, sueños, tener grades amigos, conocer grandes maestros en este ramo, señalando que le apasiona bailar para poder expresar y transmitir sus sentimientos, ya que se considera una persona muy reservada, sin embargo, a través de la danza es su modo de dar a conocer sus emociones; y cree que para ser una buena bailarina se debe disfrutar lo que hace, tener disciplina, constancia, pasión, compañerismo y siempre ser agradecido.

Se le cuestionó si se puede vivir de este arte, si es redituable, contestando sin duda: “Sí, claro, si te preparas y te sigues capacitando y tienes la disciplina que te demanda la danza, tendrás buenos resultados, mi mamá siempre me dice que hagas lo que hagas entregues el corazón, que le dedique todo el tiempo y todas las ganas y que los resultados llegarán solos, que todo lo haga siempre con amor, gozándolo, así sean 4, 5 o 6 horas diarias de entrenamiento; reafirmó, claro que se puede vivir del arte”.

“Estoy muy agradecida con Dios, con la vida, con mis papás, mi familia, por todos los esfuerzos que hacen para que yo siga preparándome y continúe cumpliendo sueños; gracias a mi academia ‘Class Jazz’, a mis maestros y compañeros que me han brindado su apoyo, por todas las oportunidades que me dan para que yo siga mejorando, gracias”, finalizó.

Si deseas saber más de esta joven amante del baile puedes seguirla en Instagram como roberta_ramirez_dance, donde podrás ver fotos y videos de su desarrollo dancístico en este arte.

DATO

La joven se presentará este 28 de junio a las 6 de la tarde en el Teatro de Cámara con la puesta en escena “Un Bailarín Versátil”, quien estará acompañada de algunas compañeras, así como niñas que tomaron su taller de jazz