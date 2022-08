Orquesta Ambach invita a su concierto “Pop Sinfónico”

Con 6 años de trayectoria artística, y fundada por el director Miguel Alejandro Parra, la Orquesta Sinfónica Ambach se presentará en el Teatro de los Héroes este próximo 4 de septiembre con su concierto “Pop Sinfónico” para derrochar música muy a su estilo, haciendo tributo a grandes cantantes y agrupaciones como: Mecano, Bonnie Tyler, Andrea Bocelli, Il Divo, Frank Sinatra, entre otro más, iniciando el espectáculo a las 18:00 horas, siendo apto para todo público.

Monserrat Munro, gerente de relaciones públicas de la orquesta, dio a conocer: “Tenemos proyectado que dure aproximadamente una hora y media el show, y en esta ocasión queremos lucirnos con 62 músicos en escena, por otro lado este proyecto artístico está integrado por jóvenes dedicados a la producción de eventos de entretenimiento en México y en el Mundo, donde los integrantes se rotan, ya que deseamos darle oportunidad a todos, siendo algunos de ellos estudiantes del Conservatorio, de la Facultad de Artes, otros ya egresados, así como de otros institutos”.

La Orquesta Sinfónica Ambach se presentará en el Teatro de los Héroes este próximo 4 de septiembre / Foto: Cortesía | Modem Proyección Estratégica

“Seguramente el público recordará varias de las funciones que hemos llevado a cabo como los conciertos de videojuegos, donde los temas que se han interpretado durante los shows pasados fueron algunas de las producciones que acompañan la banda sonora de juegos como ‘Zelda’, ‘Mario Bros’, ‘Super Smash Bros’ y ‘Pokemon’, así como de algunas series de anime como ‘Dragon Ball’, ‘Caballeros del Zodiaco’ y ‘Naruto, que realizamos cada año desde el 2019, asimismo, tenemos otro número musical con temática de Disney, eventos que daremos en el transcurso del presente año”, expresó Monserrat.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Si deseas escuchar temas como: “Hijo de la Luna, Sombras nada más, My heart will go on, New York New York, Eclipse total del amor, Bésame mucho y más” compra tus accesos que ya están disponibles en la plataforma www.topticket.mx, así como en la taquilla del teatro, para cualquier duda puedes visitar su página de Facebook, quienes están registrados como Orquesta Sinfónica Ambach.

DATO

Serán 62 músicos en escena quienes estarán a cargo de los instrumentos musicales: violines, violas, violonchelos, contrabajos, flautas, oboes, clarinetes, fagots, cornos, trompetas, trombones, piano, guitarras electroacústicas, bajo eléctrico y percusiones