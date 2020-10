Agenda: Actividades qué hacer del 1 al 4 octubre

¿Qué planes tienes para el primer fin de semana de octubre? echa un vistazo a las recomendaciones de actividades culturales que te hace La Señorita Etcétera. Esta entrega incluye un concierto gratuito en pro de las gallinas, la celebración a un museo que destaca por sus artesanías y una feria de libros virtual. Toma nota:

ABRE PISTA EN CASA Y BAILA COMO QUIERAS

El Centro Cultural de España en México mantiene sus propuestas escénicas y musicales sin salir del hogar; este fin, por ejemplo, con dos opciones para moverte y estremecer los sentidos.



Por una parte está la iniciativa de Ventana AECID y la actividad Baila como quieras, a realizarse el sábado 3 de octubre a las 17:00 horas vía Zoom. Es gratis y solo tienes que dejar que tu cuerpo se mueva libremente durante dos horas con la música Maxicat y Rasenk.



Otra opción es la presentación de Jazz&flow, la primera sesión de improvisación de jazz y rap latino con solistas de la ONJMX ft. Eptos Uno; sucederá el sábado 3 de octubre a las 20:00 horas en el YouTube CCEMx Radio.

Cuándo y dónde

3 de octubre en las distintas plataformas de Centro Cultural de España.

Sigue la conversación en redes: @ccemx

TALLERES GRATUITOS PARA AUTODIDACTAS

Creación de personajes de teatro callejero, danza africana, cerámica, bordado como dibujo o fotografía para principiantes, son algunas de las clases online que podrías tomar gratis en alguna de las Fábricas de Artes y Oficios que hay en la Ciudad de México.

Las inscripciones comenzaron el 1 de octubre y participarán los FAROS de Azcapotzalco Xochikalli, Aragón, Indios Verdes, Milpa Alta-Miacatlán, La Perulera, de Oriente, Tláhuac y Milpa Alta-Tecómitl. Checa sus perfiles para conocer más de la entretenida oferta académica. Además, si no alcanzas lugar, puedes seguir las clases en los distintos canales de YouTube y de Facebook.

Cuándo y dónde

Inscripciones a partir del 1 de octubre. Más detalles en vinculacioneducfaros@gmail.com

Sigue la conversación en redes: www.facebook.com/RedesFAROS

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Está en curso la edición 31 de la FILAH, que como era de esperase, se adaptó a lo virtual para presentar programas y espacios que puedes recorrer desde casa.



A través de su sitio puedes consultar el catálogo de los 40 sellos editoriales que participan, visitar las salas, incluso ver la escultura conocida como El Paraguas, situada en el patio central del Museo Nacional de Antropología de México. Además, participar en presentaciones editoriales, en charlas o talleres como el de elaboración de máscaras alusivas a la mitología prehispánica; también funciones de teatro como Rafita y el petate volador, entre otros.



Cuándo y dónde

Culmina el 5 de octubre. Consulta detalles en www.feriadelibro.inah.gob.mx

Sigue la conversación en redes: @INAHmx

LAS CULTURAS POPULARES DE FIESTA

Un 24 de septiembre, pero de 1982 se inauguró el primer museo vivo dedicado a las expresiones de las culturas populares de México: el Museo Nacional de Culturas Populares (MNCP), uno de los recintos emblema de Coyoacán, Ciudad de México.

Además de felicitarlos en redes, puedes darte una vuelta por que reabrió sus puertas hace unos días, o bien, visitar su sitio web y asomarte a las muestras temporales: Banda’Saa. La imagen de la fiesta. Estandartes de la región del Istmo, Maestras artesanas, Nzahki. Espíritus de la milpa y Uandántzkua. Historias en barro.

También puedes apreciar parte de su acervo de manera virtual, prepárate para ver por ahí diablos y sirenas.



Sabías que… en la parte trasera del museo hay un mural bellísimo de Saner y Segó, se llama Tejedores de sueños.

Cuándo y dónde

El Museo Nacional de Culturas Populares ‪se ubica en Hidalgo 289, colonia Del Carmen, CdMx. Está abierto de martes a ‪domingo, de 11:00 a 18:00 horas. También puedes visitarlo en museoculturaspopulares.gob.mx

Sigue la conversación en redes: www.facebook.com/MuseoNacionaldeCulturasPopulares

ESCUCHA: Aquí hay un podcast en el que hablamos de recomendaciones para rodearse de artesanías

Especial

MERCY FEST: MÚSICA PARA EVITAR EL MALTRATO ANIMAL

Está por suceder la primera edición de Mercy Fest, es una serie de conciertos virtuales totalmente gratuitos que tienen como objetivo hacer conciencia sobre los temas de maltrato animal; esta entrega estará enfocada al maltrato que sufren las gallinas.



El line up está conformado por Sant y Sant ( Little Jesus acústico) Fer Casillas, Vanessa Zamora, Madame Recamier, Celest y Budaya; será transmitido en las redes sociales de Mercy For Animals, asociación mundial que busca visibilizar los problemas de maltrato y consumo animal.

Cuándo y dónde

3 de octubre a las 12:00 horas. Más detalles en https://mercyfest.mx/

Sigue la conversación en redes: @mfa_latino

