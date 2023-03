Gana cineasta chihuahuense premio a mejor cortometraje con su proyecto "Alas"

El cineasta chihuahuense Octavio Gasca se encuentra muy contento y orgulloso de poner en alto el nombre de Chihuahua y México a nivel internacional con su proyecto “Alas”, cortometraje que ha obtenido varios premios mundiales, ahora se suma el premio por parte de “Kalakari Film Festival” de la India, con éste suman ya 11 que ha obtenido a lo largo de esta producción que dura 22 minutos, tiempo que ha cautivado a varios jurados de Canadá, Francia y por supuesto en esta última nación que ganó.

“Estamos muy contentos en el equipo de Alas porque el cortometraje sigue acercando logros, este último reconocimiento viene de nuevo desde la India. El Kalakari Film Festival nos otorgó el premio a mejor cortometraje, por lo cual para nosotros es importante porque ratifica la tesis de la historia, el vampirismo energético va más allá de tema de ficción. Es real en todas partes; y por otra parte nos encanta que el talento chihuahuense siga brillando en otras latitudes”, expresó Octavio Gasca.

Sobre la sinopsis de esta cinta corta, con género de drama y fantasía apta para adultos, el director explicó: “La trama es una historia de vampirismo energético; es una situación que la mayoría ha experimentado y temido con una variedad de etiquetas. Llama la atención que algo tan extendido carezca de un nombre propio. Hasta ahora. ¿Has sentido que quieres beber de la copa del diablo y te ve?

“Ella sufre de migrañas y la mejor medicina para contrarrestarla, es la energía que le quita a su pareja cuando llega al orgasmo. Es importante recalcar que los actores Rockie Portillo, Félix Lugo y Gabriela Arce Siqueiros son de Chihuahua, de igual forma, la filmación se llevó a cabo en el Centro de la capital y finalizó en el año 2019”, dio a conocer.

Foto: Cortesía | Octavio Gasca

Por otra parte, las otras distinciones que ha logrado son: Best edition/Octavio Gasca/4th Indian World Film Fest, India. Best actress/Rockie Portillo/8th Delhi Shorts/International Filmfest, India. Best actress/Rockie Portillo/Festivus Film Fest/Canada. Best contemporary subject short film/Octavio Gasca/Festivus Film Fest/Canada. Officialy incredible film of the world/Record Owner, India.

También Grand annual winners/Festivus Film Fest/Canada. Honorable jury mention at 8th Mumbai shorts international filmfest, India. Honorable jury mention at 8th Kolkata shorts international film fest, India. Honorable jury mention at Noida international film fest, India. Y Distribution 2020-22 Gonella Productions, France.

Sigue al cineasta en sus redes sociales donde estarás al día sobre sus proyectos cinematográficos, así como de los logros que ha obtenido con diversos proyectos de igual forma en el séptimo arte con los cuales también ha logrado dejar huella en el cine, por ejemplo:

“Prisión Ámbar”, proyecto dramático Laura intenta llegar a la orquesta como violinista, pero es rechazada en un primer intento, donde el personaje Laura tiene dos enamorados; Toño, un escritor que nadie publica y encuentra en ella un desahogo al escribirle todo lo que siente por ella, y Hernán, un tramoyista que la conoce en los ensayos del teatro, pero que siendo un personaje gris y poco social, no se acerca a ella. Hernán empieza a conocer a Laura al ir recolectando la basura que ella tira, llegando al grado de ir a la casa de ella para hacerse de su basura y conocerla más ampliamente.