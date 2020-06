Actores leen "Cien años de soledad" en corto inspirado por Covid-19

Más de 30 actores latinoamericanos leyeron fragmentos de "Cien años de soledad", la novela por la que Gabriel García Márquez recibió el Nobel de Literatura en 1982, en el cortometraje "La peste del insomnio", dirigido por el venezolano Leonardo Aranguibel y producido por la Fundación Gabo.

"Estamos viviendo un momento muy difícil pero está en nosotros que amanezca más tarde o más temprano, así que hemos querido en medio de este confinamiento recordar que el sol siempre vuelve a salir", dijo Aranguibel, director de producción de Disney Media Distribution Latin America, citado en un comunicado de la Fundación Gabo.

Entre los actores que participaron del corto, que dura 15 minutos, están los argentinos Ricardo Darín, Adrián Suar, Leonardo Sbaraglia, Lorena Meritano, Carla Quevedo, Gustavo Garzón y Flor Raggi, y los colombianos Marcela Mar, Andrés Parra, Manolo Cardona, Julián Román, Maricela González y Ana María Orozco.

La lista la completan los mexicanos Dolores Heredia, Damayanti Quintanar, Héctor Bonilla, Gabriela Roel, Leticia Huijara e Irán Castillo; los venezolanos Rebeca Alemán, María Alejandra Martín, Iván Feo, Javier Vidal, Julie Restifo y Mariaca Semprún; la brasileña Alicia Braga, y la cubana Yoandra Suárez.

"Buscamos a los mejores talentos detrás de cámaras y en cada país encontrábamos a alguien (...) A los actores les planteamos que leyeran o interpretaran los fragmentos, pero queríamos que fueran ellos mismos", contó Aranguibel.

Similitudes con la pandemia

Específicamente, el director venezolano decidió contar de "Cien años de soledad" el fragmento relacionado con la peste del insomnio que llegó a Macondo en una visita de la india Visitación y se propagó por todo el pueblo, donde las autoridades hacían lo posible por contener esta enfermedad cuya consecuencia no era la muerte sino el olvido.

"Esto ha pasado en la literatura pero también en la historia de la humanidad, así que vivirlo y encontrar paralelismos y metáforas en la obra de García Márquez me parece muy fuerte", dijo la colombiana Ana María Orozco, reconocida por protagonizar "Yo soy Betty, la fea", al referirse a las similitudes de la peste con la pandemia del coronavirus.

De igual forma, el cortometraje busca resaltar cómo García Márquez, tanto en la literatura como en el cine y el periodismo, trataba temas relacionados con las enfermedades con mucha precisión y rigurosidad, como lo destacó en los últimos meses el cineasta Rodrigo García Barcha, hijo del Nobel.

"La peste del insomnio me recuerda, en muchos aspectos, a lo que estamos viviendo ahora. Todo lo que cuenta esta historia lo estamos sintiendo un poco durante la pandemia", dijo la también colombiana Marcela Mar, que en la adaptación al cine de "El amor en los tiempos del colera" interpretó a América Vicuña.

Entre tanto, Dolores Heredia resaltó que a nivel personal hacer parte de este cortometraje le hizo mucho bien: "Lo vi y se me corrieron las lágrimas porque me tocó y me acarició mucho".

"Lo que me sostuvo e inspiró fue recordarme a mí hace muchos años, como de 14 años, cuando llegó a mis manos el primer ejemplar que leí de Cien años de soledad. Luego me inspiró saber que por una vez en la vida estamos todos en un mismo sitio", apostilló.

