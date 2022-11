Presentó Lilly Blake su poemario "Osadía permanente" en la Felich 2022

"La Feria del Libro Chihuahua (Felich) 2022 fue el marco para la presentación (con casa llena) de “Osadía permanente”, el más reciente poemario de Lilly Blake, durante la clausura de la fiesta de las letras.

La autora contó con los escritores Alfredo Espinosa y Miguel Gutiérrez Canizales como comentaristas.

Con esa visión distinta para ver las cosas que la caracteriza, la escritora se convirtió en portavoz del libro, quien hizo su presentación y agradeció al público presente, a sus presentadores y a las instancias gubernamentales responsables tanto de su publicación y presentación.

El poemario “señaló” que su autora, sólo lo da a conocer, en un principio, en formato digital, con la ventaja que representa un click que permita su descarga gratuita.

En su intervención, Gutiérrez Canizales definió el poemario como “una lectura para deleitarnos”, asegurando que la escritora introduce a sus leyentes en un mundo gozoso de singularidad armoniosa.

Añadió que el texto es una invitación abierta a apreciar sus múltiples metáforas e imágenes (manifestación de aquello que subyace en la poeta, con esa forma muy suya de buscar y encontrar para expresar) a través de temas como la vastedad, el mundo de lo onírico y el tiempo. Este último, con mayor presencia en los textos.

Alfredo Espinosa definió al libro como complejo. “En sus páginas no encontramos lo habitual en (temática de) los poemarios: amor, dolor vida o muerte; no hay esas palabras en sus poemas (… ) aunque que no lo escriba (amor) no significa que no exista en su obra”, expuso.

“Trata de temas que no aparecen en los poemarios como el tiempo y la infinitud. Así se va a escribir en el futuro y Lilly Blake está escribiendo de esta forma ahora”, añadió.

Conoce el nuevo poemario de Lilly Blake. Descarga el libro directo de la liga http://bit.ly/3TRfFkQ o, bien, solicitar la misma vía WhatsApp al número 614-255-0892.