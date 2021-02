Alex Pineda sigue en planes de Dorados

El jurisdiccional de la segunda zona Martín Galindo señaló que el primera base y cañonero Alejandro Pineda sigue estando en los planes de Dorados para la próxima campaña del Campeonato Estatal de Beisbol, y no pretenden transferirlo.

Luego de que rondara el rumor de que Alex Pineda sería transferible para el próximo campeonato estatal, Martín Galindo aseguró que el jugador está y siempre ha estado en los planes de Dorados de Chihuahua y el equipo que quiera los servicios del antesalista tendrá que pagar buena cantidad de dinero.

Alejandro Pineda debutó en el 2015 con los Dorados de Chihuahua, con quienes fue campeón estatal y logró el título de novato del año, en el 2018 y 2019 se consolidó como un bateador de alto poder, obteniendo el título de campeón en cuadrangulares.

“Primero que nada Alex se equivocó, no habló conmigo y se arregló con Madera, él como jugador no puede hacer eso, porque pertenece al equipo de Dorados y no tuvimos comunicación con el jurisdiccional de Madera, quienes eran los que pretendían llevarse al jugador”, dijo Martín Galindo.

El encargado de la Segunda Zona agregó: “Hablé con el jurisdiccional de Madera y se aumentó el valor si quieren transferirlo, pero el jugador sigue estando como parte de las figuras de los Dorados de Chihuahua”.

