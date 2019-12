Concluye Carlos Almanza doctorado en La Habana

Se culminó el programa Doctoral en Cultura Física, Deporte y Recreación en la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y Recreación "Manuel Fajardo" de la Habana Cuba, con el tema Doctoral “La Superación del Profesor de Educación Física Sobre la Formación de Hábitos Físico Deportivos en Estudiantes de Secundaria de Chihuahua, México”.

RECIBE LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU WHATSAPP, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

El día Jueves 5 de Diciembre del 2019, el Tribunal Doctoral aprobó por unanimidad de votos y mención especial al C. Dr. C. Carlos Raúl Almanza Rodríguez, siendo el presidente del Tribunal el Dr. C. Iván Román Suárez, el Secretario el Dr. C. Jerry Bosque Jiménez así como el Dr. C Aldo Pérez Sánchez y la Dr. C Tania Ivette Hernández Echevarría, quienes fungieron como tutores de dicho doctorante.

La comunidad de educación física y la Universidad Autónoma de Chihuahua envían su felicitación a Carlos Almanza, quien ha desempeñado importantes cargos y responsabilidades en la institución de la cual es egresado.

Te recomendamos: