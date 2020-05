Daniela Martínez el taekwondo cambió su vida

Daniela Martínez ha vivido un cuento de hadas, pero en la vida real, ya que en dos años su vida cambió al iniciar su camino en el parataekwondo, disciplina en la que la chihuahuense nunca imaginó estar hoy tan cerca de disputar sus primeros Juegos Paralímpicos.

RECIBE EN TU EMAIL LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

De niña, Daniela practicaba atletismo y más adelante lo hizo con el futbol soccer donde ahí sí compitió a nivel nacional, y lo hacía en la modalidad convencional. En abril de 2018 fue cuando llegó al deporte adaptado, luego de ir a una competencia de atletismo en Querétaro donde la detectaron y la mandaron llamar para que entrenara en el Centro Paralímpico Mexicano (Cepamex).

Fue en julio de 2018 cuando finalmente llegó al Cepamex para incursionar en el atletismo, sin embargo, poco tiempo le duró el gusto, ya que le vieron cualidades para practicar taekwondo y la mexicana aceptó el reto.

“Inicié a practicar taekwondo a mediados de agosto de 2018. Me hizo la invitación la profesora Jannet Alegría para comenzar a incursionar en esta disciplina y fue un reto para mí, ya que anteriormente de pequeña hice atletismo, pero nunca competí a nivel nacional, y en lo único que participé a ese nivel fue en el futbol soccer”.

“En abril de 2018 inicié en el deporte adaptado, en el atletismo, y fui a una competencia en Querétaro, y ahí fue donde me mandaron a concentrar en el Centro Paralímpico Mexicano, pero solamente estuve dos semanas con ese deporte, porque ya después la profesora Jannet Alegría me vio el somatotipo para poder practicar esta disciplina, y me hizo la invitación, y fue cuando empecé a entrenar en Chihuahua con el profesor Isaac Rojas, ya que la profesora me refirió con él”.

“Al principio sí me dio cierto miedo, porque nunca había practicado un deporte de contacto, y lo más agresivo para mí fue el futbol, siempre he hecho ejercicio en mi vida, pero no un deporte y competencia como soy una mujer de retos probé esta disciplina, y cuando fui a la primera clase me gustó, y también influyó mucho el recibimiento que me dieron en la escuela donde llegué”.

Cabe mencionar que tras comenzar con sus entrenamientos de forma ordinaria y tras pasar dos meses Daniela Martínez tuvo su primera competencia en este deporte comenzando una historia de éxitos, siendo el Selectivo Nacional de Torreón en el cual le dieron la oportunidad de formar parte del equipo nacional.

“Sinceramente nunca me imaginé poder llegar a tal grado, y mejor me veía haciendo otros aspectos de mi vida, pero en lo deportivo no”.

“Tuve mi primera competencia internacional, el Us Open 2019 en Las Vegas, donde obtuve un bronce, y fue el primer podio que tuve, donde sentí emoción y alegría, además satisfecha por el trabajo que se realizó. Antes de competir me dio nervios y miedo, porque sabía que no tenía mucha experiencia, y antes de asistir a la competencia, mis compañeros, que ya tenían esa experiencia, me decían qué estás haciendo, pero nunca me eché para atrás, y siempre he tratado de dar lo mejor posible y dar el mejor resultado”.

“Después vino el México Open en la Ciudad de México, donde logré el bronce, y ahí me sentí con mejor ritmo, y aunque no obtuve lo que quería, fue la primera vez que me enfrenté con la actual campeona mundial de mi categoría, y le di buena batalla. Ya después de ese torneo siguieron los Juegos ParaPanamericanos de Lima 2019”.

Llegaron los Juegos Panamericanos de Lima 2019 donde Daniela tendría su primera gran prueba de buscar una medalla y donde su gallardía la puso dentro de las finales en busca de la medalla de oro, la cual fue una verdadera sorpresa. “Sí Sorprendí a todos y a mí misma. Fue algo que me llenó de mucho orgullo y en todo el tiempo que estuve entrenando me estuve mentalizando, y me decía que sería la mejor en mi categoría, y eso influye, las ganas que uno le echa y que creamos en uno mismo, y obviamente el trabajo realizado con la profesora Jannet fue muy bueno”.

“Sí. La verdad creí más en mí y me dije vamos por más, y uno siempre tiene hambre de llegar más lejos. Escuchar el Himno Nacional, me recordó que en el aeropuerto cuando íbamos a partir a Lima, en una entrevista dije que lo que quería lograr era escuchar el Himno Nacional, y así fue. En el momento que gané no me la creía, no sabía ni qué hacer y estaba en shock”.

“La clave es la disciplina que uno le ponga, tu responsabilidad, la fe que se tenga de uno mismo, y las ganas de sobresalir, todo eso junto es lo que me ha hecho tener estos logros, y me siento muy orgullosa de lo que he logrado”.

Finalmente Daniela señaló respecto a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 que “con este tema de la contingencia, vamos a tener un tiempo mayor para prepararnos, entonces mi visualización es entrenar lo mejor que pueda, con todo el equipo multidisciplinario, seguir cada indicación para poder conseguir y realizar un buen papel en Tokio. El objetivo es el podio, y siempre nos imaginamos estar en lo más alto, y hay que trabajar para ello”.

Te recomendamos:

Ráfagas --Ahora a rescatar al turismo --Envía alcaldesa duro mensaje --Piden a SS seriedad en estadísticas

Local Debacle en gasolineras; bajan las ventas un 64%