De Chihuahua a Necaxa: Preparador físico de Los Rayos estuvo Fuerza Uach y Club Indios

Quien fuera preparador físico de los equipos de Chihuahua Fuerza Uach y del Club Indios de Chihuahua, con este último también como director técnico, el profesor Abel Gutiérrez García, egresado de la Facultad de Educación Física de la Uach, se encuentra actualmente realizando una gran labor en la parte de preparador físico del equipo de primera división de los Rayos del Necaxa.

El nacido en Zacatepec, Morelos el 19 de agosto de 1983 y egresado de la licenciatura en educación física, es el encargado de atender el aspecto de la preparación físico atlética de los hidrocálidos en el presente torneo de apertura 2023 de la Liga MX del futbol mexicano de primera división.

“Una vez que egresé de la Universidad en Chihuahua, tuve la oportunidad de trabajar en este esquema de la preparación de los jugadores cuando estuve en las Águilas del América en las categorías de segunda división y fuerzas básicas Sub 17, para luego a partir del 2017, integrarme con los necaxistas”: comentó vía telefónica Abel Gutiérrez.

“A partir de ahí, trabaje con el primer equipo femenil en varios torneos y me tocó estar al lado de la jugadora chihuahuenses Paulina Castro entre otras destacadas futbolistas que pertenecieron a la escuadra, además del futbolista originario de Ciudad Juárez Alejandro Zendejas”.

En la escuadra de la capital de Aguascalientes, el profesor Abel también trabajó en las fuerzas básicas Sub 15, Sub 17, Sub 18, Sub 20 para llegar actualmente al primer equipo con el que ha estado desarrollando y aplicando la metodología de la preparación física de los jugadores atendiendo los aspectos específicos de las diferentes posiciones que desempeñan.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Cabe mencionar que, en este torneo, ya ha sido parte del apoyo para el nuevo estratega del equipo necaxista en este torneo, Eduardo Fentanes y le tocó trabajar de manera conjunta en estos últimos partidos celebrados de la presente campaña del futbol mexicano del máximo circuito.

“Me he estado certificando en los estudios para poder desempeñarme en mi papel de preparador físico, además de que mi preparación académica como licenciado en educación física me ha fortalecido en mis conocimientos sobre el área, y ahora tengo considerado realizar los estudios de maestría, aunque esto lo tendré que definir en su momento”: comentó Gutiérrez García.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Con toda la experiencia en su rol profesional desempeñado, Abel Gutiérrez seguirá trabajando y actualizándose para aplicar sus conocimientos en la preparación de los jugadores de primera división en el máximo circuito del balompié mexicano en donde es parte fundamental del cuerpo técnico, en este momento, con Necaxa FC.