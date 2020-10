Denuncian corrupción en personal del ICHD

El presidente de la Liga Chihuahuense de Basquetbol, Antonio Asiáin, denunció a Juan Pedro Santa Rosa, director del Instituto Chihuahuense del Deporte (ICHD), de crear una empresa en colaboración con miembros del instituto para privatizar el basquetbol en Chihuahua, cayendo en actos de corrupción y perjudicando al basquetbol.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Este señalamiento fue realizado en rueda de prensa el pasado martes en Ciudad Juárez, donde el expresidente de la Liga Estatal de Basquetbol, y ahora dirigente de la Liga Chihuahuense de Basquetbol, expuso que el SAPI (Sociedad Anónima Promotora de Inversión) es un instituto privado que creó el ICHD.

“El director de ese instituto, funcionarios y empleados que ahí trabajan se dieron a la tarea de crear la Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI). No habría ningún problema si estas personas no fueran funcionarios públicos y no trabajaran en el deporte”, comentó Asiáin.

“Estos señores están trabajando para cuando se acabe su período y tener un instituto del deporte formado. Juan Pedro Santa Rosa y su grupo de corruptos quieren apoderarse del basquetbol estatal. Sabemos que el señor gobernador no sabe nada de esto, por lo que pedimos su colaboración para que se investigue esta situación”, dijo Asiáin en tierras fronterizas.

Además señaló que Tomás Hernández, presidente de la Liga de Basquetbol Estatal, “tiene un contrato por el cual recibe cerca de 400 mil pesos de pago a sus servicios como fundador de la SAPI, además de Gabriel Martínez, trabajador del ICHD, como uno de los socios”.

Asiáin continuó con el desglose de nombres y puestos en dicha SAPI y evidenció que Juan Pedro Santa Rosa es el secretario.

“Esto nos hace pensar a nosotros que puede haber tráfico de influencias o algún tipo de corrupción. Exigimos la renuncia de Juan Pedro Santa Rosa y todo su séquito, no pueden ser juez y parte de un negocio. Vamos por un basquetbol sin corrupción”, aseveró Asiáin.

LA FRASE

“Esto nos hace pensar a nosotros que puede haber tráfico de influencias o algún tipo de corrupción”

Antonio Asiáin / Liga Chihuahua de Basquetbol.





Deportes Reactivación deportiva será bajo estrictos protocolos

Deportes Corredor de Caudillos, el más valioso

Deportes Se coloca Bravitas FC en zona de calificación después de 8 jornadas