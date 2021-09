Dorados, en tercera posición de la Zona Este

En un arranque de temporada lleno de muchos altibajos, el equipo Dorados del Estado de Chihuahua se coloca en la tercera posición de la Zona Este, donde esta semana emprende una larga gira fuera de casa.

El cuadro comandado por el chihuahuense Gustavo Pacheco tiene marca de 4 partidos ganados por el mismo número de derrotas ocupando el tercer sitio siendo superados por Plateros de Fresnillo, quienes están como líderes así como Fuerza Regia donde ambos equipos tienen récord de 8-5.

En la cuarta plaza de la Zona Este están Leñadores de Durango con 4-4 siendo superados por los Dorados en diferencia de puntos, mientras tanto Halcones de Xalapa logró su primera victoria de la temporada venciendo en casa a los Dorados este domingo.

Dorados comienza una larga gira de 6 partidos, iniciando este 23 y 24 de septiembre enfrentando a los actuales campeones de la LNBP Fuerza Regia, después viajará a León, Guanajuato, para medirse a las Abejas de León, equipo con el cual dividieron victoria en Chihuahua.

Finalmente los del Estado Grande cierran gira el 7 y 8 de octubre enfrentando a los Leñadores de Durango para luego jugar en casa el 11 de octubre ante Plateros de Fresnillo.

Dorados no se ha visto tan sólido en este arranque de temporada, donde como pueden dar un partido por nota al día siguiente se les cierra el aro y no pueden anotar, donde en su primera gira que tuvieron visitando a Fresnillo aún los del Estado Grande no conocen la victoria.