Exfutbolista chihuahuense Paco Uribe busca talento para el equipo de la UVM

Con una gran trayectoria dentro del futbol mexicano profesional desde 1985 y con 161 goles en su carrera, el ex futbolista chihuahuense Francisco Uribe o como bien se le conoce “Paco Uribe”, busca talento chihuahuense dentro del equipo de futbol de la Universidad del Valle de México, donde es entrenador.

El exfutbolista describió al equipo lince de la UVM campus Chihuahua como un equipo con mucha unión, esfuerzo, disciplina, constancia y triunfo, lo que él llamó una escala para lograr todos los objetivos que vienen para el equipo, quienes ya han participado en eliminatorias de Conadeip, copas estatales y regionales consiguiendo medallas de bronce.

El camarguense narró que como motivante, las anécdotas de su trayectoria han servido a los estudiantes para continuar en el deporte y en lo académico, pues para él ayudar a jóvenes con talento va desde fortalecer el carácter, la decisión y la constancia.

Recuerda que terminó su carrera como Médico Veterinario y además cuenta con 18 años como futbolista profesional, “sí se puede llevar a cabo las dos cosas, mezclar lo académico y el deporte, cuesta trabajo, pero si se puede, por eso los estoy impulsando a que sigan estudiando y motivándolos a través del futbol, que es lo que más les apasiona”.

“El proceso que viví en el equipo representativo de la Unam fue una de las etapas más bonitas de mi vida, teníamos una unión y una disciplina constante, de esa manera fue mi educación, mi vocación académica y deportiva y eso es lo que trató de inculcar”, comentó.

“Yo empecé a jugar en los años 70’s a nivel estatal, jugamos representando a Camargo, luego nacionales, pero no teníamos entrenadores y antes no había campos de pasto, entonces era pegarle al balón en la tierra. Cuando llegué a México y empecé a entrenar, el primer día fui a presentar mi examen para entrar a la Unam y me tocó en el Estadio Azteca, y mis compañeros se burlaban de mi por no saber jugar en pasto, le pegaba al balón, pero le pegaba también al pasto y lo levantaba, eso me ayudó a fortalecer mi técnica”, dijo Paco Uribe exjugador de la Selección Mexicana de Futbol.

Comentó que se siente orgulloso de poder entrenar a estudiantes destacados que hoy representan a una institución y con eso y el constante entrenamiento poder trascender de manera profesional en el futbol mexicano como él, en su momento, representó a la Unam y llegó a jugar dentro del Club León de Monterrey, Club León, Club América, entre otros.