Listo el calendario de pretemporada de Dorados LMB; arrancan vs Saraperos

Quedó definido el calendario de pretemporada de Dorados de Chihuahua previo al arranque de la Liga Mexicana de Beisbol, todo comenzará este sábado en contra de los Saraperos de Saltillo en punto de las 18:00 horas desde el Gran Estadio Delicias, la cual será su casa durante sus partidos de local en este spring training.

Será una jornada doble este fin de semana, el domingo se jugará el segundo contra Saltillo, después, 26, 27 y 28 de marzo, los tres encuentros en punto de las 19:00 horas, se enfrentarán al recién creado Caliente de Durango, todos ellos en el mismo recinto, pues, se llegó a la decisión de llevar a cabo la totalidad de los encuentros en la casa de los tetracampeones del beisbol estatal.

El viernes 29 de marzo se quedarán en la tercera zona, se medirán a los Mazorqueros de Camargo en un equipo conformado por lo mejor que está participando en el Campeonato Regional de la Novena Zona.

Foto: Dorados

Sus únicos encuentros de visita se realizarán desde Coahuila, los Acereros de Monclova recibirán a la novena de Óscar Robles, serán los días 30 y 31 de marzo cuando se realizarán estos duelos en los que se medirán a un equipo protagonista dentro de la LMB.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Una gran fiesta se vivirá desde el Gran Estadio Delicias, regresarán los partidos al verde de la tierra de los vencedores del desierto, los vigentes monarcas de la LEB, Algodoneros, se verán las caras ante Dorados LMB, en un evento que prepararon en conjunto el Club Dorados con la alcaldía del municipio que encabeza Jesús Valenciano.

Foto: Dorados

Finalmente, se está trabajando en un duelo entre Dorados LEB vs Dorados LMB, este enfrentamiento aún no se decide si se realizará en Delicias o en el Monumental, todo dependerá si está listo o no el recinto en la capital chihuahuense, por las remodelaciones que está sufriendo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El costo de los boletos para quienes deseen asistir a ver los partidos de Dorados en Delicias será de 80 pesos para la zona techada, mientras que en el graderío de madera que se ubica en el área de los jardines será de 50 pesos.

Foto: Dorados

Todo esto lo anunciaron en rueda de prensa desde la Sala de Cabildo desde Delicias, al evento asistieron Jesús Valenciano, alcalde municipal de Delicias, Anwar Elías Ortiz, presidente del Club Dorados, Jorge Nieves, gerente deportivo del Dorados LMB, así como parte del rostro del equipo y coaches.

CALENDARIO PRETEMPORADA Dorados LMB: