Sin solución a su demanda

El Instituto Chihuahuense del Deporte se negó de nueva cuenta re instalar a José Luis “Piluyo” Juárez en el gimnasio “Cristian Bejarano” ubicado en la deportiva Pistolas Meneses, a pesar de que ya ha ganado por la vía jurídica tanto en el ámbito local como federal su despido injustificado, por lo que ayer acompañado de su abogado acudieron para que se efectuará la re instalación. Y al igual que hace casi un año, le volvió a ser negada.

RECIBE LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU WHATSAPP, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

“El Instituto del Deporte se negó a reinstalarlo, ya que existe una confusión de su parte, pensando que se trata de una suspensión de un amparo, y la orden de un acuerdo de la diligencia dice que es para dar cumplimiento al laudo condenatorio del Instituto del Deporte que ordena que se reinstale a José Luis Juárez a su puesto de trabajo” explicó el abogado Jesús Enrique Pacheco Rodríguez.

El abogado del expugilista, Jesús Enrique Pacheco, declaró que: “Ayer fue la reunión con la diligencia de la reinstalación de su trabajo al exboxeador José Luis ‘Piluyo’ Juárez, la cual no se llevó a cabo porque el defensor del ICHD anda confundido, manifestando que es por la suspensión del amparo que no fue promovido y no es así, ya el Colegiado le dijo cuando recibieron el amparo de ellos que no hay suspensión en cuanto a la reinstalación”.

El abogado de José Luis Juárez promovió que el exboxeador fuera reinstalado, se concede la reinstalación, el defensor del ICHD acude a la diligencia y dice que es incumplimiento del laudo del 15 de octubre de 2019, no siendo suspensión, el defensor del ICHD y CF mencionó que aún está por resolver ya que el laudo no está definitivo, la sentencia es la que aún no se resuelve porque está pendiente de que el Colegiado resuelva, pero contra la reinstalación no hay suspensión, dice.

“La decisión de la reinstalación está firme y no va a cambiar porque el Colegiado revisó el caso antes en dos ocasiones y no lo revocó, el amparo no ataca la reinstalación, ellos metieron el amparo para ganar tiempo, para que no le cobremos al Gobierno”, mencionó el abogado de José Luis Juárez.

“La actitud del Gobierno es tajante de no reinstalarlo siendo en este punto en el cual aún continúa el pleito, donde ante la no reinstalación no podemos obligarlo a que lo reinstalen, así que el ICHD y CF tendrán que pagar, además se tiene una segunda demanda pendiente que se resuelva sobre la segunda ocasión que no se reinstaló, siendo una demanda por un segundo despido”, afirmó el defensor del entrenador.

Ahorita ya no tiene caso, lo mejor es terminar esto e irnos al fondo del asunto el cual se llevará más de tres meses, donde la mejor solución es que el abogado venga a pagar y listo, pero no se ven las intenciones de hacerlo, el defensor del ICHD argumentó que el mes de diciembre no había autoridad en las dos semanas pasadas donde no había quién autorizara algún pago”.

Lo que queda para el abogado de José Luis Juárez es promover la ejecución, donde tras no reinstalar al trabajador se tendrá que pagar conforme a la ley, actualizando el salario actual ya que al no reinstalar al afectado se terminaría la relación laboral.

Finalmente el abogado Jesús Enrique Pacheco dijo: “No hay quién le abra los ojos a (Juan Pedro) Santarosa y le explique que este caso costará más siendo en perjuicio del ICHD, donde lo mejor sería haber llegado a un acuerdo, pero el primer abogado que tuvieron lo corrieron, al segundo lo despidieron por perder el caso y como tercero es un abogado externo el cual no tiene idea de lo que pasa”.

Te recomendamos: