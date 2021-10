Teporaca Romero, primera mujer al frente del Ichdycf

PRIMERA DE 3 PARTES

La licenciada Tania Teporaca Romero del Hierro, recientemente nombrada directora del Instituto Chihuahuense del Deporte y la Cultura Física, habló claro y tendido en una larga entrevista concedida en exclusiva para El Heraldo de Chihuahua. Habló de todo y entre todo lo que dijo destacó, indiscutiblemente, su firme intención de devolverle a los deportistas todos los beneficios que se han venido perdiendo a través del tiempo, a través de los 31 años desde que fue creado el ICHD, institución que hasta septiembre pasado fue literalmente una “propiedad exclusiva” de los hombres.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Al convertirse en la primera mujer en ocupar ese cargo, Teporaca se propone generar el cambio para bien, apoyar a todos sin mirar a quién, sin importar banderas políticas, siempre y cuando estén debidamente organizados y lleven cabalmente los procesos que rigen el deporte nacional.

LA ENTREVISTA

P: Siendo la primera mujer en ocupar el cargo de directora del ICHDyCF, ¿qué le dice, según su apreciación, cuál es el mensaje que lleva su nombramiento a la sociedad después de que desde su creación hace más de 30 años todos sus antecesores fueron hombres?

R: “Ciertamente, desde el 98 que fue la creación del Instituto, quienes me han antecedido han sido puros hombres; está como en el caso de la gobernadora del estado (Maru Campos) que de más de 240 gobernadores que ha tenido Chihuahua, ha sido la primera mujer en fungir como titular del Ejecutivo. Así, igual, una servidora está aquí por primera vez, una mujer engalanando esta gran institución y seguramente tiene un valor muy significativo, ¿por qué?, no porque las mujeres sean superiores a los hombres, sino porque simplemente la sociedad está evolucionando, requiere un cambio, donde tradicionalmente se movía el tema de los varones en la gestión, pues ahora se requiere quizá de la posición de una mujer, porque al final tenemos otros valores entendidos en cuestión de trabajo y que son medibles también por consultoras internacionales, donde al final el tema de cómo tratar de una manera sensible, de atender, de escuchar todas las necesidades, todas las voces, provengan de donde provengan, se trata de llegar a un consenso, de apostarle a un diálogo, de trabajar en equipo, siempre en pro de la causa mayor, que en este caso particular es el deporte de Chihuahua”.

P: ¿Habrá sido una coincidencia el que Usted se haya convertido en la primera titular del ICHD mujer con que María Eugenia Campos sea también la primera mujer que gobierna en Chihuahua?

R: “Insisto, Maru como gobernadora del estado dio ese parteaguas en la sociedad, en el sentido de que a pesar de que ha tenido muchos años de experiencia en el servicio público y político, que ha dado respuesta puntual, eficiente y que la ciudadanía le dio la confianza en las urnas, ciertamente es la primera mujer y ella con trabajo, con solidez, con valentía, con apertura, en este caso desde la campaña donde le dio la posibilidad a muchas voces, a muchas fuerzas políticas, de integrarse en un proyecto amplio, consolidado, que iba más allá de un partido político, eso significa que realmente Maru, nuestra gobernadora, está trabajando en pro del bien mayor, que es Chihuahua. En este caso, yo le agradezco enormemente que me haya dado la oportunidad de estar aquí, por qué, porque vamos a replicar exactamente ese mismo objetivo que ella trazó durante su precampaña, durante su campaña, y obviamente como está dando esta administración. ¿De qué se trata?, de encontrar todas esas voces sin importar si hay un tinte de un color o sin color, se trata de sentarse todos en una mesa, de buscar un diálogo, un consenso, insisto, del bien mayor que es el deporte de Chihuahua”.

AGRADECIDA POR LO QUE EL DEPORTE LE DIÓ

P: ¿Buscó Teporaca Romero la dirección del Instituto?... ¿Porqué?.

R: “Sí, si la busqué, una servidora durante toda su vida creció bajo los valores que te da el deporte, desde muy pequeña me tocó la oportunidad de transitar al lado de mis padres en mi disciplina muy particular que fue la natación. Ya de ahí incursioné en otras. El tema es, ¿qué puedo yo regresarle al deporte después de todo, de tanto que le dio de satisfacción a una servidora?. Y sobre todo, buscar los canales de comunicación , buscar los canales institucionales, buscar los canales con la sociedad de cómo podemos mejorar esa situación; porque pareciera que una servidora hace 30 años o mucho más, que haya andado haciendo sus pininos, pues por desgracia, los y las atletas siguen viviendo exactamente esas desfortunas de las instituciones públicas en el sentido de dar el apoyo al desarrollo de los atletas y obviamente también desde pequeñitos que están en las escuelas de iniciación, así que, sí, busqué a la gobernadora, le comenté cuál era mi intención, qué es lo que podíamos dotar e innovar en esta nueva proyección de esta administración. Una ser servidora cuando tuvo la fortuna de servir en el Congreso del estado, busqué presidir la comisión de deporte y desde ahí logramos varios avances en los ordenamientos legales, varias gestiones también, a través de instituciones tanto federales, estatales y municipales. ¿Por qué?, porqué buscamos que realmente la comunidad deportiva tuviera esas herramientas legales y tuviera un marco en el que pudieran transitar sin tanta bronca”.

P: ¿Al asumir el cargo, cómo encuentra o en qué condiciones encuentra el Instituto?

R: “Ay que te puedo decir, por desgracia lo que se había leído quedó muy cortito a cuál es la realidad. A una servidora junto a un gran equipo que le tocó entrar en la coordinación de transición aquí en el ICHD, pues vimos muchas irregularidades, vimos que estaba en el abandono, el deporte de Chihuahua, una vez que ya nos tocó sentarnos en esta silla, palpamos la realidad a lo que habíamos visualizado hace dos meses antes del 8 de octubre cuando tomó protesta la gobernadora. Por desgracia al deporte, en el caso del Instituto, ha habido omisiones, ha habido fallas graves en materia financiera. Tu sabes, el tema económico es una crisis abismal que vive todo el Gobierno del estado. En el Instituto ha ido decreciendo también su presupuesto de una manera muy significativa, donde tenemos irregularidades sobre todo deudas que les seguimos teniendo tanto a entrenadores como a atletas, porque hace dos años se les dejó de pagar sus becas, donde a pesar de que se les pedía la firma por adelantad, por desgracia todavía es hora que el instituto no puede pagar esa deuda, porque no hay recursos. Vimos la falta de aseo, tanto en el en el tema de las unidades deportivas, en los promotores, en las escuelas de iniciación, vemos que no había realmente una regulación estricta jurídica porque al final, ente gubernamental que sea, ase requiere de uh esbozo legal, jurídico. Por desgracia aquí ahora sí que cada quien hacía lo que se le pegaba la gana, pero sobre todo la falta de aseo financiero, que es lo que más le ha pegado al Instituto. Hay calidez en el personal, pero la falta de un espacio digno donde, las paredes, las ventajas, el mobiliario, aquí ya comentamos hasta con risotadas, ¿te vas a sentar en el reclinable?, porqué, porque están quebrados, todos los respaldos de las sillas, a eso voy si desde lo más mínimo que es la limpieza y el orden de un espacio, entonces realmente detona en el tema de las finanzas”. (Continuará)