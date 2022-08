¡Adiós a "Siempre Pendientes"! Youtube elimina el corrido dedicado a "El Chapo" Guzmán

A unos días de ser publicado, Youtube eliminó de su plataforma el corrido "Siempre Pendientes" dedicado al exnarcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzman.

La canción, que es una colaboración de Luis R Conriquez y Peso Pluma, la cual comenzaba a ganar popularidad en los últimos entre los amantes de este tipo de música.

¿Qué dice el corrido?

Doble Vía ¿Hubo traición?, así le declaró la guerra Rafael Caro Quintero a ´El Chapo´

De momento no se ha aclarado la razón por la que fue retirada este tema, pues en la letra no se aprecia algo que pueda violar las normas de Youtube, no obstante, en gran parte del video, aparece Luis R y Peso Pluma portando un arma larga.

“Siempre pendientes que el gobierno es muy inteligente yo voy al frente y atrás de mi se ve mucha gente”, esta es una parte de lo que dice la canción dedicada a Joaquín Guzmán Loera.

“En una Urus me salgo a pasear diez camionetas se miran atrás CUIDO la Plaza del SEÑOR GUZMÁN y al PIYI traigo de ánimo enseguida”, es otra estrofa de este corrido.

Ya tenía 2 millones de reproducciones

Fue apenas el pasado domingo 14 de agosto, cuando los artistas publicaron este nuevo tema y rápidamente se convirtió en tendencia, tanto en YouTube, como en otras plataformas.

En Youtube, tan solo en estos días, el video alcanzó hasta dos millones de producciones, por lo que a los usuarios les llegó como sorpresa que el video oficial fuera retirado.

Hasta hoy, tanto Peso Pluma, como Luis R Conriquez, no han se manifestado ni explicado los motivos por las que fue retirado este nuevo tema.