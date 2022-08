¡Amor incondicional! Nieta disfruta los viajes en bicicleta con su abuelo; dice que no se avergüenza

La mayoría de los pequeños se dedican a disfrutar de las cosas más sencillas de la vida como comer un helado, saltar la cuerda, jugar a la pelota, pasear a sus mascotas, jugar juegos de mesa, brincar en charcos de agua, o pasear en bicicleta ya sea solos o acompañados por algún familiar.

Y es que en esa edad, los niños estudian pero no deben dejar de lado los momentos de alegría y diversión que sin duda, quedarán grabados en su mente para siempre como un tierno recuerdo de su época infantil.

Este es el caso de la nieta de Jorge Luis Guzmán Vargas, un hombre originario de Pánuco, Veracruz y quien se volvió viral en redes sociales por mostrar que no importa como llegas a la escuela, sino quien va contigo.

En una foto subida a redes sociales por el propio abuelo, se aprecia a este y su nieta andar en una bicicleta. La pequeña se encontraba en la parte delantera de la misma, espacio en el que se sentía segura porque iba junto a ella su abuelito.

Aquel día, la menor debía llegar a la escuela arreglada ya que dirigiría los Honores a la Bandera. El abuelo pensó dejar la bicicleta en casa y tomar un taxi para que la pequeña llegará impecable a la escuela. Sin embargo, la niña respondió algo que sin duda, emocionó profundamente a su abuelo.

Nieta no se avergüenza de que su abuelo la lleve a la escuela en bicicleta

“Papi a mí no me da vergüenza que me lleves en bicicleta a la escuela”, fue la respuesta de la pequeña, quien prefirió viajar y disfrutar de un hermoso momento junto a un ser querido. Jorge Luis comentó en su cuenta de Facebook que “Sí, lo más bonito de las personas está adentro de su corazón”.

El tierno momento ocurrió hace algunos meses, sin embargo, en las últimas horas se comenzó a viralizar por todo el internet. El perfil del orgulloso abuelito de la menor está lleno de fotografías en las que se puede apreciar el gran amor que tiene por su familia, misma que responde de igual manera a todos los afectos del hombre.

Algunos mensajes que dejaron los usuarios a las fotografías son: “Que grandeza de corazón” o “A mí me llevaba en bici mi papá a la escuelita, normal nunca me dijeron nada mis compañeritos”.

Publicado originalmente en El Occidental